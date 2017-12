HCM şi-a continuat supremaţia şi în 2013

Cu excepţia perioadei dinainte de 1989, când Steaua Bucureşti câştiga an de an titlul naţional, nicio formaţie din handbalul masculin românesc nu a mai reuşit să se impună de o asemenea manieră în Liga Naţională, aşa cum o face Handbal Club Municipal Constanţa. Al optulea titlu de campioană, cucerit în luna mai (n.r. - al cincilea consecutiv), urmat de Cupa României şi Supercupa României sunt rezultate ce nu mai pot reprezenta de multă vreme surprize pentru iubitorii handbalului românesc. HCM a format în fiecare an la Constanţa nu numai echipe de top, ci şi antrenori şi jucători, toţi trecându-şi în palmares trofee şi meciuri la cel mai înalt nivel.

Şi totuşi, pentru prima oară în ultimii ani, HCM nu a reuşit, în toamna acestui an, să se califice în grupele Champions League, fiind învinsă, după prelungiri, în deplasare, de FC Porto, în cadrul turneului preliminar al Ligii Campionilor găzduit chiar de formaţia portugheză. Au urmat două succese în turul al treilea al Cupei EHF, cu Mors-Thy Handbold (Danemarca), care au permis campioanei României să se califice, în premieră, în grupele principale ale Cupei Federaţiei Europene de Handbal, acolo unde doreşte o calificare în Final Four-ul de la Berlin. „A fost un an bun, chiar dacă echipa nu s-a calificat în grupele Ligii Campionilor. Am ajuns în grupele Cupei EHF, o competiţie pe modelul Europa League de la fotbal. Ne bucurăm deoarece vom juca la Constanţa partidele din grupele acestei competiţii”, a mărturisit directorul executiv al clubului constănţean, Nurhan Ali.

CAMPIONAT MAI DISPUTAT După primele 13 etape din acest sezon (11 din tur şi două din retur), formaţia constănţeană este lider în Liga Naţională, dar la egalitate de puncte, 35, cu revelaţia Potaissa Turda. În plus, lucru deloc de neglijat, în primul “7” al HCM-ului se află un singur jucător străin. „Putem spune că Potaissa Turda este revelaţia de pe până acum, mai ales că este dintr-un oraş mai mic al ţării. Potaissa nu are tradiţia altor echipe şi pot spune că nici lotul altor formaţii din Liga Naţională. Noi am rămas pe primul loc, ceea ce este cel mai important. În afară de Angelovski, restul titularilor sunt români. Unii cu multă experienţă, Toma, Buricea, Stănescu, Popescu, plus jucătorii tineri, Şimicu, Csepreghi, Cristescu, Şomlea”, se mândreşte oficialul grupării constănţene.

Şi cum un rol important la cele trei trofee din acest an l-au avut şi suporterii, Nurhan Ali a ţinut să le transmită un mesaj la final de an: „Îi iubesc, îi respect şi faptul că, la ultimul meci din Cupele Europene, Sala Sporturilor a fost arhiplină nu face decât să arate cât iubesc această echipă. Le transmit că tot ceea ce fac la HCM Constanţa este pentru constănţeni. Să se simtă mândri că au o echipă de o asemenea valoare. La Mulţi Ani tuturor!”.