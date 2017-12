HCM şi-a luat revanşa în faţa timişorenilor

Obligată să cîştige pentru a rămîne în “coasta” Stelei în lupta pentru cîştigarea titlului de campioană, HCM Constanţa a făcut spectacol duminică, la Timişoara, în partida cu echipa gazdă Poli, în etapa a 17-a a Ligii Naţionale. Dornici să răzbune înfrîngerea din tur, cînd bănăţenii le-au stopat o invincibilitate pe teren propriu care dura de mai mult de doi ani, elevii lui Vasile Stîngă şi Eden Hairi au început meciul în forţă şi gazdele nu au rezistat decît un sfert de oră. Constănţenii s-au distanţat treptat şi au dominat cu autoritate finalul primei reprize, cînd introducerea lui Florin Nicolae, chiar şi pe postul de inter dreapta, a dat rezultate. Jucătorul revenit la Constanţa în această iarnă după un scurt episod în Elveţia, a impresionat prin aruncările în forţă, şi împreună cu coechipierii săi a dus avantajul formaţiei vizitatoare la patru goluri, 15-11, înainte de intrarea la cabine. Show-ul oferit de campioni a continuat şi la reluarea, cînd graţie contraatacurilor devastatoare, dar şi a intervenţiilor celor doi portari, HCM s-a distanţat decisiv, 22-14. Cu Toma în rol de finalizator, constănţenii le-au arătat timişorenilor adevărata diferenţă de valoare, conducînd chiar şi la 11 goluri, 29-18, fapt care a confirmat că rezultatul din tur a fost doar un accident. În cele din urmă, HCM s-a impus cu 31-22, un succes clar obţinut în fieful unei formaţii calificate în sferturile de finală ale Cupei Challenge şi au bifat a zecea victorie consecutivă în întrecerea internă. “Ne-am răzbunat pe timişoreni pentru rezultatul din tur şi am cîştigat fără probleme. Sîntem obligaţi să obţinem doar victorii pînă la finalul campionatului pentru a depăşi Steaua în clasament”, a spus extrema stîngă a constănţenilor, Mihai Timofte. “Am făcut un meci aproape perfect şi am obţinut o victorie categorică. Concurenţa de pe linia de 9 metri este benefică, mai ales că s-a văzut că sînt jucători care pot evolua atît ca inter stînga, cît şi ca inter dreapta”, a adăugat Florin Nicolae. “Ne-am luat o revanşă binemeritată după înfrîngerea din tur, care ne-a costat însă destul de scump. Mă surprinde însă eşecul categoric înregistrat de Dinamo în disputa cu Steaua. Am crezut că dinamoviştii vor lupta cu aceeaşi dăruire ca în partida cu noi, dar nu a fost aşa. Noi continuăm bătălia pentru titlul de campioană, care nu s-a încheiat. Mai sînt destule meciuri pînă la finalul campionatului”, a declarat directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali. Duelul golgeterilor celor două formaţii, Toma şi Sadoveac, aflaţi în luptă directă pentru Trofeul “Aurel Bulgariu” s-a încheiat la egalitate, ambii trecîndu-şi în cont cîte opt reuşite. Marcatori: Sadoveac 8, Fenici 4, Grasu 3, Cristescu 2, Simicu 2, Mirkovic 2, Corlija 1 - pentru Poli, respectiv Toma 8, Fl. Nicolae 5, Nadoveza 4, Timofte 3, Săulescu 3, Voglis 3, Hejtmanek 2, Adzic 1, Şoldănescu 1, Schuch 1 - pentru HCM. La constănţeni au mai jucat Stănescu, Popescu, Djukic şi Csepreghi.