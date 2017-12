HCM şi-a prezentat achiziţiile

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, şi-a prezentat sâmbătă, la Sala Sporturilor, ultimele trei achiziţii din această iarnă. Interul Stânga Alexandru Stamate (29 ani), pivotul Gheorghe Irimescu (30 ani) şi interul dreapta Bogdan Criciotoiu (20 ani) sunt ultimii trei jucători care s-au alăturat celorlalţi componenţi ai lotului de la HCM în încercarea de a forma la Constanţa o echipă şi mai puternică, care să pună din ce în ce mai multe probleme marilor forţe ale Europei. De altfel, acesta este şi unul dintre proiectele conducerii clubului de la ţărmul mării: de a face în handbalul constănţean ceea ce se întâmplă la Vîlcea cu cel feminin. „Cred că se poate spune că am realizat un tur de forţă prin transferul acestor trei jucători, plus Marius Novanc, care este deja de o perioadă la echipă. Alexandru Stamate a semnat un contract valabil până în vară, însă HCM va avea prima opţiune de prelungire a angajamentului. Irimescu a semnat o înţelegere valabilă pentru un an şi jumătate, iar Criciotoiu şi-a pus semnătura pentru trei sezoane şi jumătate. De altfel, el mi-a şi spus că ar dori să joace la Constanţa la fel de mult cum au făcut-o Toma, Popescu sau Stănescu, care au venit tot când erau foarte tineri şi nu au mai plecat de la HCM. Acum putem spune că am încheiat perioada de transferuri. Pe mine mă interesează să aduc jucători de valoare care să alcătuiască în mare parte lotul naţional al României. Visul meu şi al preşedintelului echipei, Nicuşor Constantinescu, este ca la Constanţa handbalul masculin să reprezinte pentru naţionala masculină ceea ce este Oltchim pentru naţionala feminină. Vrem să ajungem o forţă nu numai în România. În Europa suntem deja un brand, însă vrem să devenim şi un brand puternic“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Transferul la HCM reprezintă pentru fiecare dintre cei trei jucători o nouă provocare, dar şi un pas în carieră pe care doreau să îl fi făcut de mai mult timp. „Am ales HCM datorită performanţelor de aici şi a continuităţii financiare de aici. Orice jucător din România îşi doreşte să ajungă la HCM. A fost o dorinţă mai veche şi cu această ocazie voi avea şi posibilitatea de a evolua în premieră în Liga Campionilor“, a precizat Irimescu. „Sunt bucuros că am ajuns la Constanţa şi îi mulţumesc şi lui Ion Crăciun care a insistat pentru mine. Au mai fost discuţii şi în trecut, dar nu s-au concretizat. Liga Campionilor va fi o mare provocare şi pentru mine. În ceea ce priveşte concurenţa, este adevărat că sunt jucători valoroşi pe acest post, dar acest lucru nu poate fi decât benefic pentru echipă“, a afirmat şi uriaşul de 2,08 al HCM-ului, Alexandru Stamate. „Vreau să-mi ajut echipa să-şi îndeplinească toate obiectivele. La HCM este un colectiv şi o echipă bună unde pot progresa mult mai bine decât aş fi făcut-o la orice altă formaţie din România“, a spus şi tânărul Criciotoiu.

CRĂCIUN, MULŢUMIT DE TRANSFERURI. Odată cu noile achiziţii, HCM se poate lăuda cu un lot pe cât de numeros pe atât de echilibrat valoric, iar acest lucru nu poate fi decât pe placul antrenorului principal Ion Crăciun. „Constanţa a avut mereu un lot puternic, jucători foarte buni. Aveam probleme pe posturile respective şi lotul trebuia întărit. HCM este un club de tradiţie care a obişnuit oamenii de sport din ţară cu performanţe şi acest lucru ne obligă să continuăm la fel. Novanc este un jucător cu experinţă, dar care la Tg. Jiu nu s-a acomodat şi a avut evoluţii slabe. Concurenţa cu Irimescu va fi grea, dar benefică pentru echipă. Pe Alexandru Stamate am avut plăcerea de a-l pregăti şi la Baia Mare şi este un jucător de o valoare deosebită. Mă bucur că a ales Constanţa şi sper să rămână alături de noi mult timp. Pe Criciotoiu l-am urmărit de mult timp, sper să confirme şi cred că HCM va avea nevoie de el. Ne luptăm pe trei fronturi, campionat, Cupa României şi Liga Campionilor şi ne va fi foarte greu“, a fost concluzia lui Crăciun. Cei trei jucători ar putea debuta pentru HCM chiar în meciul din etapa a 12-a a LN, pe care formaţia constănţeană îl va disputa miercuri, de la ora 17.00, în deplasare, cu CSM Oradea.