HCM şi-a prezentat primele trei achiziţii

După o lună de vacanţă, formaţia masculină Handbal Club Municipal Constanţa şi-a reluat de ieri antrenamentele. Vicecampioană în ediţia precedentă a Ligii Naţionale şi finalistă a Cupei României, formaţia constănţeană porneşte la drum cu acelaşi cuplu de antrenori cu care a încheiat şi sezonul trecut: Vasile Stîngă şi Eden Hairi. “Mă bucur în primul rînd că am rămas la Constanţa şi că s-a dorit continuitatea la nivelul băncii tehnice. Dacă în sezonul precedent am fost împiedicaţi pe plan intern, în mare măsură de arbitraj, să ne atingem obiectivele, anul acesta sper să ne îndeplinim obiectivele: cîştigarea campionatului, a Cupei României şi un parcurs cît mai lung în Cupa Cupelor”, a declarat Stîngă în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Terasa Colonadelor. Cu această ocazie, directorul executiv Nurhan Ali a prezentat şi primele trei achiziţii făcute de clubul constănţean. Noii sosiţi sînt portarul Zoltan Majeri (33 de ani), extrema stîngă Alexandru Sabou (26 de ani) şi jucătorul “de nouă metri” sîrb Darko Pavlovic (27 de ani). Majeri a evoluat ultima oară la formaţia norvegiană Vestli Oslo, Sabou vine de la Minaur Baia Mare, iar Pavlovic a jucat în ultimele patru luni pentru campioana Italiei, Italgest Casarano, unde a fost împrumutat de la formaţia maghiară Bekescsaba. “Sper ca lotul să mai fie completat cu doi sau trei jucători. Posturile care le mai avem de completat sînt cel de centru şi inter dreapta”, a completat Stîngă. Foarte aproape de o revenire la Constanţa este pivotul Silviu Băiceanu, a cărui situaţie a fost explicată de Nurhan Ali: “HCM a ajuns la o înţelegere cu Silviu Băiceanu. Jucătorul pleacă marţi în Germania pentru a-şi rezolva situaţia. El mai are contract pînă în 2009 cu Frisch Auf! Goppingen şi sperăm să obţină dezlegarea pentru a reveni la Constanţa. Eu cred că, în proporţie de 90%, Silviu va reveni acasă”.

Nouă jucători revin la pregătiri pe 7 iulie

Handbaliştii constănţeni au susţinut ieri după-amiază prima şedinţă de pregătire, însă abia pe 7 iulie lotul se va reîntregi, cînd va avea loc şi prezentarea oficială. La acea dată se vor prezenta la antrenamente şi Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu, Laurenţiu Toma, Mihai Timofte, Florin Nicolae şi Daniel Mureşan, cărora clubul le-a permis să-şi prelungească vacanţa după ce au pus umărul la calificarea echipei naţionale a României la Campionatul Mondial. Tot pînă pe 7 iulie au fost învoiţi şi Petr Hejtmanek, care în aceste zile este naş în Cehia, Timuzsin Schuch, care participă cu naţionala universitară a Ungariei la Campionatul Mondial, dar şi Bogdan Şoldănescu, care s-a căsătorit de curînd şi este plecat în luna de miere împreună cu naşul... Mihai Timofte. Din 13 iulie HCM va întreprinde un cantonament de 12 zile la Bistriţa, unde accentul va fi pus pe pregătirea fizică şi lucrul în sala de forţă. Vor urma apoi cîteva meciuri amicale în Ungaria şi Germania, iar perioada de pregătire va fi încheiată de Cupa “Mării Negre”, competiţie ce se va desfăşura la Constanţa, în jurul datei de 22 august. Faţă de ediţia precedentă de campionat a revenit la pregătiri Uroş Vukovic, al cărui împrumut la CSM Medgidia a expirat. În schimb, au părăsit echipa Bozidar Nadoveza, care a semnat cu Steaua, şi Saşa Djukic, căruia clubul nu i-a mai prelungit angajamentul. Djukic îşi va continua cariera în liga secundă din Spania, la Bidasoa Irun.