HCM şi-a reluat antrenamentele la Constanţa

Liderul Ligii Naţionale de handbal masculin, Handbal Club Municipal Constanţa, a profitat de întreruperea campionatului, efectuînd un turneu de pregătire în Serbia în perioada 8-25 ianuarie. Chiar şi fără cei şase jucători (Stănescu, Popescu, Buricea, Timofte, Nicolae şi Toma) aflaţi cu echipa naţională a României la turneul final al CM în Croaţia, gruparea de pe litoral s-a descurcat excelent, obţinînd rezultate foarte bune în faţa formaţiilor fruntaşe din Serbia. Astfel, elevii lui Zoran Kurtes au învins în două rînduri liderul întrecerii interne din ţara vecină, Kolubara Lazarevac, cu 30-29 şi 30-25, trecînd şi de a doua clasată, Partizan Belgrad, cu 28-26. HCM a mai dispus de Jugovic Kac, cu 34-30, de Vojvodina Novi Sad, 25-23, şi de Steaua Roşie Belgrad, cu 32-28. Singura înfrîngere, 33-36, cu Jugovic Kac, a venit în ultima zi a turneului din Serbia, constănţenii resimţind oboseala şi absenţele a doua piese importante, Silviu Băiceanu şi Petr Hejtmanek. Prestaţiile din Serbia l-au mulţumit pe tehnicianul formaţiei constănţene, care consideră că echipa sa este pregătită atît pentru partea a doua a campionatului, dar şi pentru cupele europene. “A fost un turneu util, în cadrul căruia am disputat meciuri bune, împotriva unor echipe importante din Serbia. Am pierdut un singur joc, în ultima zi a turneului, cînd jucătorii erau obosiţi şi se gîndeau deja la revenirea acasă. Am făcut o primă repriză bună, nu am repetat aceeaşi evoluţie după pauză. Am făcut o pregătire foarte bună înaintea reluării campionatului. Luni vor reveni şi jucătorii de la echipa naţională şi vom avea două săptămîni pentru a pune la punct ultimele detalii tehnico-tactice înaintea meciurilor cu Tatran Preşov, din Cupa Cupelor. În acest moment, cred că sîntem pregătiţi pentru meciurile oficiale”, a spus Kurtes, care a avut ocazia de a reveni la Novi Sad, oraşul său natal, unde HCM a fost cantonată pentru o săptămînă. Şi pentru antrenorul secund Eden Hairi şi conducătorul de joc Enis Murtaza stagiul de pregătire din Serbia a avut o însemnătate aparte. Cei doi au revenit în sala de la Kac, pentru a juca cu formaţia locală, Jugovic, după o pauză de şapte ani şi jumătate. Hairi şi Murtaza au evoluat în disputa cu Jugovic Kac, care a însemnat debutul grupării de pe litoral în cupele europene, în sezonul 2001-2002, în turul al III-lea al Cupei Challenge. “Au fost atunci emoţiile debutului în Cupele Europene ca jucător. În plus, era şi teama de faptul că întîlneam chiar deţinătoarea trofeului. Acum, ca antrenor, am retrăit aceleaşi trasee pe care le-am efectuat cu ceva ani în urmă, doar că meciul nu a mai avut aceeaşi miză”, a spus Hairi.

Reveniţi ieri la antrenamente, după ce au primit cîteva zile libere, jucătorii constănţeni s-au arătat încîntaţi de turneul din Serbia. “Au fost meciuri bune de pregătire, împotriva echipelor clasate pe primele locuri în Serbia. Sîrbii au un stil bătăios şi ne-a folosit acest lucru. Revenirea jucătorilor aflaţi la naţională va aduce un plus echipei şi cred că sîntem pregătiţi să începem campionatul”, a declarat Marius Sadoveac. “Am întîlnit echipe bune şi cred că am făcut meciuri reuşite. Nu au contat însă rezultatele, ci am vrut să repetăm schemele de joc. Sîntem pregătiţi pentru reluarea campionatului, chiar dacă mai avem un pic de muncă”, a adăugat Alexandru Sabou. “HCM este pe un drum de revenire important, în opinia mea, ca şi formă, motivaţie şi antrenor. Zoran (n.r. - Kurtes) este unul dintre cei mai buni antrenori pe care îi are handbalul masculin european. Sînt convins că HCM o să meargă pînă aproape de finala Cupei Cupelor şi sper ca sezonul viitor să facă o figură frumoasă în Liga Campionilor”, a declarat Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului Director al HCM.

Săptămîna viitoare, HCM va disputa ultimul meci de verificare înaintea reluării campionatului, urmînd să întîlnească, pe 3 februarie, la Constanţa, pe Dinamo Bucureşti. Handbaliştii constănţeni vor juca primul meci din retur, în devans, pe 7 februarie, pe teren propriu, în compania celor de la CSM Medgidia, în etapa a 14-a a Ligii Naţionale.