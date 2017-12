HCM şi-a reluat pregătirile în efectiv redus

Campioana României la handbal masculin, Handbal Club Municipal Constanţa, şi-a reluat, ieri, la Sala Sporturilor, pregătirile în vederea partidelor din Champions League, Liga Naţională, dar şi Cupa României. La primul antrenament din acest an au participat doar 12 jucători. Şimicu, Criciotoiu şi Sadoveac sunt la lotul naţional al României, Angelovski se află la lotul Macedoniei, cu care alături de antrenorul Zvonko Sundovski va participa la Campionatul Mondial din Spania, care va începe mâine. De la primul antrenament a lipsit şi revelaţia turneului de calificare la CM de tineret din Bosnia, portarul Ionuţ Iancu. „De câţiva ani ne reunim după fiecare vacanţă de iarnă în efectiv mai redus, pentru că unii se află la echipa naţională. Suntem obişnuiţi. Ei se pregătesc acolo, noi ne pregătim aici, iar când ne întâlnim vom mai avea doar câteva zile până la primul meci oficial. Aşa se întâmplă în fiecare an, dar mereu am scos-o la capăt pentru că pregătirea este bună şi aici şi la echipa naţională”, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma.

AMBIŢII ŞI PENTRU 2013. Chiar dacă întrecerea internă este mai disputată faţă de sezonul trecut, HCM a reuşit să ia un avans de trei lungimi după primele 11 etape şi să rămână cu şanse reale şi în cursa pentru un loc între cele mai bune 16 formaţii din Europa. „Trebuie să câştigăm campionatul şi Cupa, dar şi cel mai important meci din Champions League, de la Celje. Dacă vom câştiga acel meci, atunci avem şanse mari de a încheia pe locul 4 în grupă. Faţă de anii trecuţi nu mai sunt atât de mulţi jucători plecaţi la loturile naţionale. Este pentru prima dată când sunt plecaţi doar patru jucători”, a declarat şi cel mai galonat jucător al HCM-ului, George Buricea. La finele acestei săptămâni, HCM ar putea pleca şi într-un cantonament de zece zile la Piatra Neamţ sau Kraljevo (Serbia), destinaţia nefiind, momentan, cunoscută.