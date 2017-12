HCM şi-a reluat pregătirile pentru Supercupa României

După ce luni a revenit la Constanţa cu un onorant loc 2 ocupat la Echo Kielce Cup, dar şi cu titlul de cel mai bun portar al turneului, câştigat de Ionuţ Rudi Stănescu, HCM Constanţa şi-a reluat, ieri, pregătirile pentru Supercupa României. Vineri şi sâmbătă, la Sala Sporturilor din Constanţa, va avea loc Supercupa României la handbal masculin, competiţie organizată de Federaţia Română de Handbal cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţare. Alături de campioana HCM Constanţa vor mai participa echipele clasate pe locurile 2-4 la finele stagiunii trecute, HC Odorhei, UCM Reşiţa şi Bucovina Suceava. „Putem începe sezonul cu un prim trofeu câştigat. Avem ocazia să vedem şi potenţialul celorlalte formaţii din Liga Naţională, deşi sunt convins că Odorheiul nu va dori să arate tot ceea ce ştie. Cred că şi ei sunt convinşi că nu vor avea mari şanse pe terenul nostru, aşa că îşi vor păstra surprizele pentru partida din campionat, mai ales că au fost naşii noştri la ei acasă“, a declarat portarul Ionuţ Stănescu. Programul Supercupei - vineri: Bucovina Suceava - HC Odorhei (ora 17.00) şi HCM Constanţa - UCM Reşiţa (ora 19.00). Sâmbătă, de la ora 12.00, va avea loc finala mică, iar de la ora 14.00, finala mare.

APROAPE ÎN EFECTIV COMPLET. La primul antrenament din această săptămână au participat toţi jucătorii din lot, mai puţin Csike Onyejekwe. Au revenit însă Alexandru Stamate, Csepreghi şi Adzic - toţi accidentaţi, dar şi Stavrositu şi Şelaru, care nu au fost opriţi în lotul deplasat în Polonia. „Este bine că nu este nimeni accidentat după meciurile de la Kielce. Am făcut un turneu bun acolo şi după cum s-a jucat în cele trei partide nu ar fi fost o surpriză pentru nimeni dacă am fi câştigat trofeul. Cu Croaţia Zagreb am condus până în min. 57 şi doar experienţa lor superioară i-a ajutat să revină şi să ne învingă la un gol. Apoi, cu Kielce, am condus din nou, aproximativ 50 de minute, în faţa unei formaţii care a avut în prima echipă mulţi jucători cu o experienţă bogată în Bundesliga. Ne-am văzut însă potenţialul, iar faptul că s-a jucat bine fără o parte dintre jucători care au rămas la Constanţa a arătat că la HCM nu există rezerve. Este un mare avantaj pe care îl vom avea mai ales în meciurile din campionat“, a precizat Stănescu.