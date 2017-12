HCM speră, în continuare, în calificare

Învinsă duminică, la Preşov, cu 33-25, o diferenţă de opt goluri care ar demoraliza orice formaţie, Handbal Club Municipal Constanţa nu şi-a pierdut speranţa că în retur poate remonta acest handicap. Handbaliştii pregătiţi de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic vor să strîngă rîndurile şi să şteargă impresia lăsată după primele două partide oficiale ale anului, pentru a-şi demonstra adevărata valoare. Faptul că arbitrajul a fost nefavorabil în Slovacia, că jocul a suferit şi de această dată sau că Sabou a ratat un 7m în ultimul minut dejoc sînt lucruri care contează acum mult prea puţin. Important este rezultatul înregistrat la final pe tabela de marcaj şi faptul că, pentru a putea merge în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, handbaliştii constănţeni trebuie să învingă la o diferenţă de cel puţin nouă goluri sau la opt goluri, dar cu scor maxim 32-24! „A şi fost vina noastră, am făcut un meci foarte slab dar au cotat şi deciziile arbitrilor care ne-au lăsat foarte mult timp în inferioritate numerică. La final am avut şansa să terminăm la o diferenţă mică de scor, însă am ratat şi ei s-au desprins la opt goluri. Suporterii să se aştepte pentru retur la un meci pe viaţă şi pe moarte pentru că vrem să facem imposibilul. S-au mai văzut astfel de răsturnări de situaţie, de ce nu s-ar întîmpla şi acum la fel ? Cred că Tatran Preşov este o echipă de bătut la nouă goluri pentru că diferenţa de valoare nu este în nici un caz cea din Slovacia. Avem 30-35 la sută şanse de calificare“, a spus pivotul Silviu Băiceanu. Mult mai optimist este Marius Puşcaşi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal: „Arbitrajul ne-a defavorizat clar, dar misiunea lor a fost uşurată de jucătorii noştri, care nu au evoluat cu determinare maximă. Eu cred că, în proporţie de 60-70 la sută, ne vom califica, pentru că sînt convins că băieţii vor aborda meciul retur cu totul altfel. Acest lucru va depinde însă şi de meciul de la Odorhei, unul foarte greu şi care poate oferi moralul necesar pentru returul cu Preşov“. Marius Puşcaşi a ţinut să mulţumească şi galeriei constănţene pentru susţinere: „Le mulţumesc că au făcut această deplasare grea pentru a fi alături de echipă. Reacţia lor din finalul primei reprize s-a datorat arbitrilor, însă am fost foarte aproape de suporteri şi au răspuns pozitiv apelurilor noastre cînd clipele s-au încins. Pe viitor le cer însă să fie mai calmi“. După partida de la Preşov, delegaţia HCM-ului a plecat direct la Odorhei, acolo unde miercuri, cu începere de la ora 18.00, va întîlni pe HC Odorhei, într-un meci devans din etapa a 15-a a Ligii Naţionale.

În celelalte partide din optimile de finală ale Cupei Cupelor s-au consemnat următoarele rezultatele: Steaua - Pevafersa Valladolid (Spania) 27-33, Dunaferr SE (Ungaria) - Pick Szeged (Ungaria) 33-29, KIF Kolding Elite A/S (Danemarca) - ZMC Amicitia Zurich (Elveţia) 30-30, Kadetten Handball (Elveţia) - Hammarby (Suedia) 34-28, HC Metalurg (Macedonia) - Paris Handball (Franţa) 27-18, HSG Nordhorn (Germania) - Haukar (Islanda) 34-21 şi 38-31, HC Bosna Sarajevo (Bosnia - Herţegovina) - HC “Kaustik“ Volgograd (Rusia) 33-23 şi 31-31. Partidele de la Sarajevo au fost arbitrate de o brigadă din România, formată din Robert Harabagiu şi Silviu Stănescu. HSG Nordhorn şi Bosna Sarajevo sînt primele formaţii calificate în sferturile de finală ale competiţiei.