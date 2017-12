HCM, succes clar la Ploieşti

Handbal Club Municipal Constanţa a obţinut, duminică, în deplasare, cu CSM Ploieşti, scor 36-28 (19-18), a 17-a victorie stagională. Chiar dacă a abordat meciul din etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal masculin fără mai mulţi jucători de bază, Cutura, Csepreghi, Buricea şi Şimicu fiind accidentaţi, campioana României a reuşit un succes clar, care o apropie la doar două puncte de un nou titlu. HCM a început bine partida cu CSM Ploieşti şi s-a instalat rapid la conducere, 7-3 - în min.10 şi apoi 12-5 - în min.15. Cu foştii jucători ai Constanţei pe teren, Enescu şi Onyejekwe, alături de Dinescu, gazdele au revenit surprinzător pe tabelă, intrând la cabine cu un deficit de un singur gol: 19-18 pentru HCM. Partea secundă a avut aceeaşi desfăşurare, cu HCM distanţându-se la cinci-şase goluri, pentru ca apoi ploieştenii să găsească resurse de a păstra un oarecare suspans. Treptat însă, diferenţa de valoare şi-a spus cuvântul, iar HCM s-a impus meritat, scor 36-28, rezultat în urma căruia campioana României mai are nevoie de numai două puncte în următoarele trei etape pentru a sărbători un nou titlu. Pentru HCM au marcat: Sabou 8g, Toma 7g, Humet şi Vujadinovic - câte 5g, Angelovski şi Stavrositu - câte 4g, Val 2g, Sadoveac 1g.

„Un meci de uzură, în care a trebuit să improvizăm multe lucruri. Nu am avut lotul complet, iar cu doar unsprezece jucători de câmp, plus doi portari, este mai greu. Am reuşit să ne păstrăm însă avansul în clasament, iar acum urmează această pauză competiţională, care vine perfect pentru noi. Aveam nevoie pentru ca echipa să îşi revină fizic, să ne reîncărcăm bateriile”, a declarat antrenorul secund al echipei constănţene, Alexandru Buligan.

Celelalte rezultate ale etapei: Pandurii Tg. Jiu - CSM Bucureşti 27-25, Potaissa Turda - CS Caraş Severin 26-31, Poli Timişoara - HC Odorhei 22-26, Ştiinţa Bacău - U. Cluj 34-27. Întâlnirea Bucovina Suceava - Dinamo Bucureşti va avea loc pe 10 aprilie (ora 17.00). Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 35p, 2. Bacău 30p, 3. Turda 27p, 4. Odorhei 26p, 5. Suceava 21p, 6. Caraş Severin 17p, 7. Timişoara 15p (444-453), 8. CSM Bucureşti 15p (golaveraj: 523-550), 9. Tg. Jiu 14p, 10. Dinamo Bucureşti 12p, 11. CSM Ploieşti 8p, 12. U. Cluj 4p.