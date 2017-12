HCM ţinteşte a 14-a victorie a sezonului

Avînd un singur punct avans în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin faţă de principala sa urmăritoare, UCM Reşiţa, Handbal Club Municipal Constanţa nu îşi poate permite niciun pas greşit. Indiferent de numele adversarei sau de lotul cu care abordează fiecare întîlnire, punctele rămase în joc sînt din ce în ce mai puţine dar cu atît mai importante. În confruntarea din această seară, de la ora 18.00, din Sala Sporturilor, cu Bucovina Suceava, formaţia noastră porneşte cu prima şansă, dar cele două puncte puse în joc sînt departe de a fi deja adjudecate. Băiceanu este în continuare indisponibil, iar Timofte (întindere la gambă) s-a accidentat în meciul cu U. Cluj. În schimb, pivotul ceh Petr Hejtmanek are şanse mari de a disputa primul său joc oficial din 2009. Bucovina Suceava, deşi în acest moment ocupă un modest loc 7, are în lot cîţiva jucători experimentaţi: Adominicăi (fost la Fibrex Săvineşti, UCM Reşiţa şi Poli Timişoara, cîştigător a două Cupe ale României), portarul Iulian Andrei (campion naţional cu Fibrex în 2003, două Cupe ale României, participant la două ediţii ale Campionatului European de tineret) şi centrul Leonard Bibirig. Antrenor secund şi jucător la cei 39 de ani, Bibirig are în palmares trei titluri de campion naţional, trei Cupe ale României, două participări în grupele Ligii Campionilor şi peste 70 de selecţii în Naţională. La Bucovina joacă şi un fost component al HCM-ului, interul stînga Mădălin Ţuţu. În lotul sucevenilor se mai regăsesc şi cîţiva foşti componenţi ai naţionalelor de juniori sau tineret, putîndu-se spune că, Suceava, este cel puţin teoretic, o echipă cu un lot superior faţă de poziţia ocupată în clasament. „Suceava este o formaţie care joacă din primul pînă în ultimul minut, indiferent de scorul de pe tabela de marcaj. Este o echipă relativ tînără, o echipă care aleargă mult. Probabil va fi un meci de luptă în care faze spectaculoase vor fi mai rare. Noi ne propunem cele două puncte şi să jucăm din ce în ce mai bine de la meci la meci“, a spus Eden Hairi, antrenorul secund al HCM-ului. Această etapă poate aduce şi desprinderea în clasament a HCM-ului, la Chiajna urmînd să se dispute derby-ul dintre Steaua şi Reşiţa. O victorie a bucureştenilor, coroborată cu un succes al HCM-ului, poate desprinde echipa noastră la trei puncte faţă de următoarea clasată. Partida HCM - Bucovina va putea fi urmărită în direct la Neptun TV şi va fi arbitrată de cuplul Adrian Barbu - Sorin Nica (ambii din Piteşti).

Etapa a 17-a mai programează următoarele jocuri - ora 17.00: CSM Medgidia - CSM Oradea, U. Cluj - CS Piteşti, Poli Izometal Timişoara - Dinamo; ora 18.00: HC Odorhei - Minaur Baia Mare, Lignitul Tg. Jiu - Ştiinţa Bacău; ora 19.00: Steaua - UCM Reşiţa.

Clasament

1. HCM Constanţa 16 13 0 3 443-380 26

2. UCM Reşiţa 16 12 1 3 486-417 25

3. Dinamo 16 10 2 4 483-465 22

4. Ştiinţa Bacău 16 11 0 5 468-449 22

5. Steaua 16 9 2 5 507-446 20

6. HC Odorhei 16 9 1 6 430-431 19

7. Bucovina Suceava 16 7 2 7 462-436 16

8. U. Cluj 16 6 2 8 461-497 14

9. Lignitul Tg.Jiu 16 5 3 8 419-424 13

10. Poli Timişoara 16 6 1 9 408-421 13

11. CSM Medgidia 16 5 3 8 413-426 13

12. Minaur Baia Mare 16 6 1 9 400-438 13

13. CS H&V Piteşti 16 1 2 13 405-471 4

14. CSM Oradea 16 2 0 14 438-522 4