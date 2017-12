HCM, un Pic(k) mai aproape de calificare

Visul calificării între cele mai bune 16 formaţii ale Europei continuă pentru Handbal Club Municipal Constanţa. Cea mai bună echipă de handbal masculin din ultimii zece ani din România, HCM Constanţa, a mai făcut, sîmbătă, încă un pas spre îndeplinirea obiectivului în cea mai importantă competiţie intercluburi. Susţinuţi de peste 2.000 de spectatori, jucătorii pregătiţi de Zoran Kurtes şi Eden Hairi au răpus un nou nume important pe harta handbalului european, vicecampioana Ungariei, Pick Szeged, împotriva căreia s-au impus cu 32-30. Ca şi în disputa cu Montpellier, echipa noastră a început mai slab partida, lucru de care oaspeţii au profitat din plin. Pick Szeged, cu “tunurile“ Katzirz şi Nenadic în mare formă, aceştia marcînd împreună 19 goluri (!!!), a condus chiar şi cu cinci goluri, 10-5 şi 16-11, însă mult prea puţin pentru a dărîma moral o echipă a Constanţei pregătită perfect din toate punctele de vedere. HCM a început cursa de urmărire şi pînă la pauză a răsturnat situaţia pe tabelă, revenind din nou miracuos, de la 11-16, la 17-16, scor cu care s-a şi încheiat prima parte a meciului. În partea secundă a ieşit la rampă Rudi Stănescu, portarul nostru avînd cîteva intervenţii importante în momentele în care evoluam în inferioritate numerică. Torpilele lui Csepreghi sau Nicolae, execuţiile scoase parcă din joben ale lui Toma sau plutirile marca “Michael Air Jordan“ ale lui Sadoveac, au adus treptat mai multă linişte în tabăra formaţiei noastre. În min. 42 s-a consemnat prima diferenţă de patru goluri, 23-19 pentru HCM, iar cu zece minute înainte de final s-a înregistrat şi diferenţa maximă, 28-22 pentru Stănescu şi compania. Finalul meciului avea să fie însă unul tensionat, pe măsura importanţei acestei partide. Apărarea 3+3 adoptată de antrenorul Vladan Matic nu a prins deloc bine echipei constănţene, iar Szeged a reuşit să se apropie ameninţător la 31-30 în min. 59. Din fericire, HCM a prelungit atacul pînă la limita pasivului, iar cu două secunde înainte de final a obţinut şi o aruncare de la 7m. Katzirz a primit cartoanş roşu pentru cea de-a treia eliminare consecutivă, iar Toma a transformat cu precizie: 32-30 scor final pentru HCM care obţine cea de-a doua victorie consecutivă în Grupa A a Ligii Campionilor. În urma acestui succes, HCM Constanţa a urcat pe locul 3 în clasament.

Au jucat - HCM (antrenor Zoran Kurtes): Stănescu (9 intervenţii, 1x7m); Popescu (3 intervenţii); Toma 9 goluri (4x7m), Csepreghi şi Nicolae - cîte 4g, Dimache, Sadoveac şi Băiceanu - cîte 3g, Schuch, Sabou şi Pavlovic - cîte 2g, Adzic, Timofte, Prachar, Vukovic; Szeged (antrenor Vladan Matic): Liszkai (11 intervenţii, 1x7m); Farkas, Nenadic 10g, Katzirz 9g, Zvizej şi Ghionea - cîte 3g (1x7m), Krivokapic şi Kos - cîte 2g, Zubai 1g, Herbert, Osmajic, Gyuris, Simon, Vadkerti.

Declaraţii la finalul meciului

Silviu Băiceanu, jucător HCM: “Ne prieşte Liga Campionilor. A fost foarte greu. Meciul a avut o miză mai are decît cel cu Montpellier pentru că atunci nu se aştepta nimeni să învingem. Dacă vom cîştiga partidele de pe teren propriu şi mai luăm încă un punct din deplasare, atunci sîntem calificaţi“.

Florin Nicolae, jucător HCM: “Aşteptăm şi alte victorii în Liga Campionilor. Mai avem multe meciuri grele, pînă acum ne-am făcut treaba, însă sper să nu rămînem cu aceste puncte. Cred că ne mai trebuie măcar patru puncte pentru a ne califica. Am început mai slab, dar în repriza a doua am dominat“.

Alexandru Dimache, jucător HCM: “Mă bucur enorm că am reuşit încă o victorie şi că succesul din meciul cu Montpellier nu a fost o întîmplare. Din nou am recuperat multe goluri şi am dovedit că sîntem o echipă mare, o echipă care nu degeaba a jucat atîtea sezoane în Liga Campionilor“.

Valentin Ghionea, jucător Pick Szeged: “Felicit Constanţa. Cred că este o mare victorie pentru ei şi pentru handbalul românesc. Prima repriză a fost a noastră, iar a doua a aparţinut Constanţei. Calificarea nu este jucată, mai sînt mult meciuri. Ar fi bine dacă s-ar califica şi HCM şi Szeged“.

Vladan Matic, antrenor principal Pick Szeged: “Felicit Constanţa pentru victorie. HCM a jucat foarte bine. Noi am avut o cădere la finalul primei reprize şi începutul părţii secunde. Nu am evoluat bine în situaţiile de 6 contra 5“.

Zoran Kurtes, antrenor principal HCM: “ În primele două meciuri Popescu a jucat foarte bine. Acum a venit rîndul lui Stănescu să facă un meci bun. Este bine că ne completăm. Buricea nu a putut evolua din cauza unei accidentări şi a trebuit să fac unele modificări în defensivă, însă a ieşit aşa cum ne doream. Mulţumim încă odată publicului“.

Rezultate înregistrate în etapa a 3-a din Grupa A a Ligii Campionilor - joi: Chekhovskie Medvedi - PAOK Salonic 37-25 (18-9); sîmbătă: HCM Constanţa - Pick Szeged 32-30 (17-16); aseară: Pevafersa Valladolid - Montpellier 21-26 (9-9).

Clasament Grupa A

1. Montpellier 3 2 0 1 105- 78 4

2. Medvedi 3 1 2 0 103- 91 4

3. HCM 3 2 0 1 92- 89 4

4. Szeged 3 1 1 1 89- 88 3

5. Valladolid 3 1 1 1 81- 83 3

6. Salonic 3 0 0 3 69-110 0