HCM, victorie importantă în Liga Campionilor

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a confirmat cu IK Savehof, în etapa a 7-a din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin, că meciul de la Madrid, cu Atletico, nu a fost o întâmplare. Disputa cu multipla campioană a Suediei a confirmat, dacă mai era cazul, că HCM poate învinge pe oricine atunci când se motivează suficient. Aşa s-a întâmplat şi în disputa de aseară, de la Buzău, în care HCM a învins, scor 28-23 (18-9), pe IK Savehof şi a mai făcut un pas important spre calificarea în optimile de finală ale Champions League.

După un început echilibrat, în care cele două formaţii s-au aflat la conducere, 0-1 şi 3-2, HCM a rupt echilibrul după primele zece minute, iar în min. 12 formaţia constănţeană avea deja un avans de patru lungimi: 7-3. Magnus Johansson a cerut primul time-out, dar HCM-ul a păstrat acelaşi ritm foarte bun şi, cu portarul Popescu din nou într-o formă foarte bună, şi-a mărit avantajul la 10-5 (min. 18), 14-6 (min. 23) şi 16-7 în min. 26, diferenţă care s-a păstrat şi după primele 30 de minute: 18-9! HCM a continuat să forţeze şi în partea secundă, iar în min. 36 tabela indica cea mai mare diferenţă, 22-11 pentru campioana României. Savehof a încercat să limiteze proporţiile scorului, dar s-a izbit de o defensivă excelent organizată a HCM-ului, care cu 15 minute înainte de final conducea cu un nesperat 26-16 înaintea meciului. Efortul depus s-a resimţit abia în ultimele cinci minute, când suedezii au reuşit să revină pe tabelă, dar insuficient pentru a pune în pericol un succes clar al HCM-ului, care s-a impus cu 28-23.

Au evoluat - HCM: Popescu (15 intervenţii), Stănescu; Toma 7g (1x7m), Angelovski 5g, Cutura şi Humet - câte 4g, Val, Csepreghi şi Sadoveac - câte 2g, Dragicevic şi Criciotoiu - câte 1g, Sabou, Şimicu, Buricea, Adzic; Savehof: Johansson (13 intervenţii, 1x7m), Forsberg (4 intervenţii); Friden 5g (1x7m), Johannesson şi Larsson - câte 3g, Apelgren 3 (2x7m), O. Forsell, Ottosson şi Albrechtson - câte 2g, Bucht, Bliznac şi T. Johansson - câte 1g, Tonnesen.

Celelalte două partide ale grupei vor avea loc astfel - sâmbătă, ora 20.00: Celje Pivovarna Lasko - MKB Veszprem; duminică, ora 18.15: THW Kiel - Atletico Madrid. Clasament: 1. Veszprem 12p, 2. Kiel 8p, 3. Atletico 6p, 4. Celje 4p (golaveraj: 149-165), 5. HCM CONSTANŢA 4p (169-200), 6. Savehof 4p (198-229).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „O victorie foarte importantă, pe care ne-am dorit-o foarte mult. Am avut o atitudine demnă de un meci de Liga Campionilor şi am intrat foarte motivaţi pentru că aveam nevoie de un succes la cinci goluri. Nu ne aşteptam să conducem aşa clar pe parcursul meciului. Ne gândeam că vom avea un meci mult mai greu. Poate că suedezii au considerat meciul mai uşor după ce ne-au învins în tur, dar am demonstrat că formăm o echipă mai valoroasă. Mă bucur că am putut să-mi ajut din nou echipa. Cu toţii ne gândeam la diferenţa de cinci goluri şi fiecare trebuia să lupte cât mai bine” - Mihai Popescu (portar HCM Constanţa).

„Mă aşteptam să câştigăm. Aveam mare încredere în echipă, mai ales că de la meci la meci a arătat că joacă tot mai bine. Maniera în care s-a reuşit victoria a fost într-adevăr entuziasmantă, iar diferenţa ar fi putut fi şi de zece goluri dacă nu ar fi intervenit acea cădere fizică din final. În economia clasamentului era un meci care conta mult, iar acum dacă vom obţine două puncte şi cu Celje, în deplasare, cred că ne vom califica. Când se câştigă, primordială este echipa. Unul fără altul nu se poate. Popescu a avut intervenţii de senzaţie, iar apărarea a funcţionat foarte bine. Ne gândim, dacă EHF ne va aproba, să mutăm meciul cu THW Kiel la Buzău. Sala de aici ne poartă noroc” - Marius Puşcaşi (vicepreşedinte HCM Constanţa).