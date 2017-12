HCM vrea a treia Cupă a României din istoria clubului

După succesele din 2005 (28-27 cu Minaur Baia Mare) şi 2006 (30-29 cu Dinamo Bucureşti) din Cupa României şi finalele din 2007 şi 2008, ambele pierdute în disputele cu Steaua Bucureşti, Handbal Club Municipal Constanţa dispută astăzi, de la ora 13.15, în direct la DigiSport, a cincea finală din istoria clubului. Adversara formaţiei constănţene în ultimul act este UCM Reşiţa, vicecampioana României în ultimele două sezoane. Un meci în care HCM porneşte favorită, mai ales că nu a pierdut niciodată în faţa reşiţenilor. „Atmosfera este una bună. Avem încredere că putem face o partidă şi mai bună decât a fost cea cu Steaua şi să cucerim trofeul. Am început puţin mai greu competiţia, dar şi adversarul din primul joc, U. Cluj, a fost peste aşteptările noastre. Motivaţia este principala armă a noastră în acest moment şi aceasta ne face să trecem peste oboseală acumulată în ultima perioadă. De altfel ziua de pauză dintre semifinală şi finală a picat tocmai bine, pentru că jucătorii au avut puţin timp de refacere. Ne gândim în permanenţă la Zoran. Pentru el vom lupta până la capăt. Zoran va fi mereu în sufletul nostru, în inima noastră şi nu îl vom uita niciodată“, a declarat antrenorul HCM-ului, Eden Hairi. „Eu voi juca pentru a doua oară într-o finală, după ce am jucat pe vremea când eram la Dinamo împotriva HCM-ului şi am pierdut în ultimele secunde. După ce am câştigat, în premieră, campionatul, sper să obţin în premieră şi Cupa României. Ne dorim cu toţii foarte mult acest trofeu, iar faptul că îl vom dedica lui Zoran, ne motivează şi mai mult. Am pregătit câteva surprize Reşiţei şi sper să ridicăm cupa deasupra capului“, a spus şi centrul Alexandru Dimache. Duminică, handbaliştii constănţeni vor avea alte motive de sărbătoare, antrenorul Eden Hairi şi pivotul Silviu Băiceanu sărbătorindu-şi ziua de naştere. Şi Mihai Popescu va avea un motiv de sărbătoare, duminică împlinind un an de la nuntă.

FOTO: Radu POPA (Braşov)