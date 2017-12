HCM vrea prima victorie la Bacău

După ce în etapa precedentă nu au evoluat, în urma retragerii din campionat a celor de la CSM Medgidia, campionii de la HCM Constanţa reiau azi seria partidelor oficiale. De la ora 17.00 (în direct la Digisport Plus), HCM întâlneşte, în deplasare, pe Ştiinţa Bacău, formaţie ce ocupă poziţia a patra în clasament, la egalitate de puncte cu echipa clasată pe ultima treaptă a podiumului. În precedentele două partide oficiale disputate la Bacău, formaţia pregătită de Otto Heel a învins, de fiecare dată, pe HCM, dar handbaliştii constănţeni speră să întrerupă această serie negativă. „Băcăuanii sunt redutabili pe teren propriu. Nici UCM Reşiţa nu a reuşit să câştige la Bacău. Dacă vom reuşi să învingem, atunci vom rezolva şi ecuaţia titlului. Avem nevoie de această victorie pentru a fi liniştiţi în finalul sezonului, dar şi pentru a avea un moral extraordinar înainte de Veszprem. Cu titlul practic asigurat, partida cu formaţia maghiară va fi abordată cu şi mai multă încredere şi determinare. Pentru noi este foarte importantă disputa cu Bacăul şi vom face absolut tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a obţine cele două puncte puse în joc. Înainte de începerea returului am jucat două partide amicale la Bacău şi am învins de fiecare dată. Sper să fie la fel şi acum“, a declarat centrul Alexandru Dimache. Partida va fi arbitrată de piteştenii Adrian Barbu şi Sorin Nica. Ieri, în prima partidă a etapei a 22-a: Bucovina Suceava - HC Odorhei 37-29. Celelalte jocuri ale etapei se vor disputa după următorul program - vineri: UCM Reşiţa - Dinamo (ora 17.00); sâmbătă: U. Cluj - Poli Timişoara (ora 17.30), Pandurii Tg. Jiu - CSM Satu Mare (ora 18.00); duminică: Minaur Baia Mare - Rom Cri Braşov (ora 14.00).

98 DE SUPORTERI MAGHIARI, AŞTEPTAŢI LA BUZĂU. Pentru partida tur din optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin, dintre HCM Constanţa şi MKB Veszprem, formaţia maghiară a anunţat că va fi susţinută de un număr de 98 de suporteri. Aceştia vor face deplasarea cu avionul până la Bucureşti, pentru a vizita şi mormântul fostului jucător al lui Veszprem, Marian Cozma, iar apoi se vor deplasa cu un autocar până la Buzău. Din delegaţia formaţiei maghiare va face parte şi primarul oraşului Veszprem, Janos Debreczenyi. Meciul dintre HCM şi Veszprem va avea loc duminică, de la ora 16.15 (în dircet la Sport.ro), fiind arbitrat de Holger Fleisch şi Jurgen Rieber, ambii din Germania. Observatorul jocului va fi Viktor Konoplyastyy, din Ucraina.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 19 18 0 1 613-494 36

2. UCM Reşiţa 19 15 2 2 572-487 32

3. Steaua Bucureşti 20 13 1 6 598-517 27

4. Ştiinţa Bacău 19 12 3 4 598-548 27

5. Pandurii Tg. Jiu 19 12 1 6 529-509 25

6. Bucovina Suceava 20 13 0 8 594-541 24

7. HC Odorhei 21 9 0 12 610-644 18

8. U. Cluj-Napoca 19 7 1 11 507-532 15

9. CSM Satu Mare 20 6 1 13 589-634 13

10. Poli Timişoara 19 6 1 12 486-559 13

11. Minaur Baia Mare 19 5 1 13 487-505 11

12. Dinamo Bucureşti 20 4 2 14 596-666 10

13. SCM Rom Cri Braşov 20 1 1 18 500-643 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat