HCM vrea revanşa cu Valladolid

Deşi soarta calificării este pecetluită, handbaliştii de la HCM Constanţa nu au închis deloc capitolul “Valladolid“, dorindu-şi foarte mult o revanşă. Jucătorii noştrii speră ca duminică, în urma unui joc foarte bun, şi avînd în continuare susţinerea publicului, să obţină măcar un succes de prestigiu în faţa unei forţe a handbalului european. Portarul Mihai Popescu, unul dintre cei mai în formă componenţi ai echipei în acest an şi unul dintre veteranii formaţiei, deşi are doar 24 de ani, speră ca greşelile din Spania să nu mai fie repetate. “Ne dorim din tot sufletul o victorie măcar la un gol. Vom da totul pentru acest lucru sau măcar pentru un egal sau un joc foarte bun al nostru. În Spania am făcut foarte multe greşeli şi de data aceasta sper să nu le mai oferim atît de multe mingi, atîtea ocazii de a ataca. Am discutat între noi jucătorii chiar după acea înfrîngere şi ne-am propus să schimbăm impresia lăsată după meciul tur. Valladolid de acum este diferită faţă de Valladolid din 2006. Nu mai au individualităţi, dar acum joacă ca o echipă. Au un portar cu o mare experienţă, centrul Perales este foarte combinativ, dar şi interii sînt foarte buni. Orice echipă are puncte slabe, trebuie doar să fie găsite. În tur cred că au avut o mai mare voinţă“, a declarat Popescu. Goal-keeperul HCM-ului vrea ca suporterii constănţeni să aibă la final un nou motiv de bucurie: “Vom juca bineînţeles şi pentru spectatori, lor le vom dedica un eventual succes. O merită din plin pentru modul în care ne-au susţinut pînă acum. Ştim că vor fi alături de noi şi de această dată, ne vor încuraja la fel ca întotdeauna. Au fost şi în Spania, din păcate i-am dezamăgit acolo, însă poate ne vom revanşa la Constanţa. Să fie alături de noi pentru că sprijinul lor ne poate face să trecem peste toate greutăţile“..

Biletele la meciul dintre HCM şi Valladolid, din manşa retur a sferturilor de finală ale Cupei Cupelor, programat duminică, 5 aprilie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 10 lei.