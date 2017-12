HCM vrea să domine handbalul românesc şi în 2010

PENTRU ISTORIE. Cele trei obiective avute în acest an, câştigarea titlului de campioană, a Cupei României şi calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, pot însemna o triplă istorică atât pentru HCM Constanţa, cât şi pentru handbalul românesc. O triplă care nu este nici pe departe imposibil de realizat, HCM având şanse foarte mari în toate competiţiile. „Suntem hotărâţi să scriem istorie în 2010. Ne aşteaptă însă o perioadă foarte grea, cu multe partide dificile. După calculele hârtiei un succes cu Salonic ne-ar califica în optimile Ligii Campionilor, însă nu trebuie să privim astfel lucrurile. În plus, campionatul pare a fi competiţia dificilă, pentru că sunt multe jocuri foarte grele peste care trebuie să trecem cu bine pentru a fi campioni şi în acest sezon. Suntem încrezători, însă trebuie să muncim foarte mult“, este de părere pivotul Silviu Băiceanu. „A fost cea mai lungă vacanţă pentru mine din ultimii trei-patru ani. Am revenit la antrenamente cu alt psihic, cu alte forţe. Pentru rezultate foarte bune în Liga Campionilor şi în campionat ne-am şi reunit foarte repede deoarece vor urma partide dificile la intervale scurte de timp“, a spus şi interul stânga Florin Nicolae.

HCM NU A RENUNŢAT LA ACHIZIŢII. Chiar dacă în acest moment dispune de lotul cel mai numeros şi echilibrat valoric din Liga Naţională, HCM nu a renunţat la ideea de a achiziţiona în continuare handbalişti de valoare. Una dintre ţintele campioanei României în această perioadă este şi extrema stângă a celor de la Ştiinţa Bacău, Osita Chike Onyejekwe, jucător care este convocat în această perioadă şi la lotul naţional al României. Transferul său este condiţionat însă de plecările lui Timofte şi Prachar la gruparea băcăuană. „La Bacău vor avea posibilitatea de a juca şi ar fi bine pentru cei doi să meargă acolo. Sper să se înţeleagă la partea financiară. Am vrut în această perioadă să aducem la echipă şi doi jucători din spaţiul ex-iugoslav. Am fost în tratative cu un centru de la Pick Szeged, am propus o sumă rezonabilă, însă ceea ce ne-a cerut jucătorul a depăşit orice imaginaţie. Probabil că acesta nu a auzit de criză“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali.