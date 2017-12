HCM vrea să încheie cu o victorie parcursul european din acest sezon

16:00:50 / 22 Martie 2015

HCM

Fii mai ingaduitor, echipa este foarte obosita, luni seara au jucat in Rusia, joi cu Bacaul, azi cu o echipa daneza foarte buna, neinvinsa in actualul sezon de EHF, cu superantrenor care este selectionerul nationalei. Iti spun eu, in 2-3 ani cativa jucatori de la Holstebro vor fi la echipe tari din Bundesliga. Trebuie sa ne raportam un pic si la conditiile actuale si sa fim realisti. Atata s-a putut cu acest lot si inca e ff mult! Dupa parerea mea, HCM a avut unul dintre cele mai frumoase sezoane . Cine a urmarit dificultatile echipei in acest an stie ce spun. Pentru ca asta inseamna sa fii profesionist, dedicat si sa ai respect pentru club si pentru sportul pe care il practici. Poate ca nu vor fi trofee, dar ce au facut baietii in acest sezon ma face mandru sa fiu suporterul acestei echipe. Practic, acesti jucatori au salvat echipa, prin victoria (de pe teren) din supercupa, prin calificarea in grupele EHF, prin modul in care s-au batut in campionat si cupa, prin faptul ca au ramas pe corabie pana la capat, neplatiti, fara conditii de antrenament, tot mai putini din cauza accidentarilor sau plecarilor. Ce sa le mai ceri? Au jucat 3 meciuri dificile in 6 zile, cu drumuri prin Rusia, in conditiile pe care le stie orice suporterconstantean. Un loc de cupa europeana este, zic eu, un obiectiv decent, pe cale a fi realizat. Tot ce vine in plus e bonus. In privinta lui Gal si Subtirica, sper si eu ca vor juca tot mai mult, au facut doua meciuri promitatoare in saptamana asta, sper ca la anul sa fie jucatori de baza.