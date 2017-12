HCM vrea să învingă “complexul“ Valladolid

După cele trei jocuri de “încălzire“ din campionat, HCM Constanţa dispută astăzi, la Buzău, începînd cu ora 19.00, primul test cu adevărat al sezonului. Formaţia noastră va întîlni, în primul joc al Grupei A, echipa spaniolă Pevafersa Valladolid, una dintre cele mai puternice formaţii ale continentului. Spaniolii au un ascendent moral în faţa HCM-ului datorită celor patru victorii din meciurile directe din Cupa Cupelor, în 2006 şi 2009, însă handbaliştii noştri consideră că de această dată va fi un cu totul alt meci şi un rezultat pozitiv este posibil. “Va fi un meci greu, ca şi celelalte de pînă acum. Valladolid rămîne Valladolid, chiar dacă nu îl mai are pe Prieto şi se confruntă cu unele probleme de efectiv. Sperăm să ne apropiem cît mai mult de valoarea lor şi să obţinem un rezultat bun. Dacă vom intra la fel de montaţi ca în meciul de la Constanţa din 2006, cînd 55 de minute am fost aproape de o mare victorie, putem scoate un rezultat pozitiv. Valladolid şi Montpellier sînt favoritele grupei şi orice punct scos cu aceste echipe ne va oferi un plus pentru calificare“, a declarat pivotul Silviu Băiceanu. “Un meci în care trebuie să ne jucăm şansa pînă la capăt. Apărarea trebuie să fie foarte exactă, pentru că doar astfel am putea scoate un rezultat foarte bun“, este de părere şi portarul Mihai Popescu. HCM a ajuns la Buzău, ieri, la prînz, iar aseară a efectuat primul antrenament în sala care va găzdui partida. În această dimineaţă echipa noastră are programat ultimul antrenament înaintea jocului. HCM a deplasat la Buzău un lot de 17 jucători pentru a pregăti apoi şi următoarea partidă de campionat, din deplasare cu Bucovina Suceava. Singura absenţă din echipa noastră pentru meciul cu Valladolid va fi cea a interului stînga Florin Nicolae, care are o inflamaţie la umărul drept.

De partea cealaltă, cîştigătoarea Cupei Cupelor în ultimul sezon, Pevafersa Valladolid, revine în Cupa Campionilor cu gînduri extrem de mari şi cu ambiţii pe măsura lotului pe care îl are. Totuşi, antrenorul Juan Carlos Pastor subliniază faptul că HCM nu trebuie subestimată, chiar dacă partidele din primăvară au fost cîştigate clar de elevii săi. “Este esenţial să debutăm cu dreptul în această competiţie. Avem probleme de efectiv, astfel că avem nevoie de un sacrificiu mai mare din partea celorlalţi jucători. Cheia succesului în Europa este apărarea bună şi contraatacurile. HCM este o echipă bună, tenace, cu o apărare 6-0 greu de trecut. Trebuie să fim atenţi la contraatacuri, pentru că au jucători precum Buricea, care pleacă repede pe faza de atac“, a declarat reputatul tehnician spaniol. Pentru această partidă, Valladolid nu se poate baza, din cauza accidentărilor, pe trei jucători: Oscar Perales (centru), Victor Hugo (inter dreapta) şi Luka Scurek (pivot).