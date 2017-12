HCM vrea să răpună “bestia neagră“

Sâmbătă, de la ora 19.00, Pevafersa Valladolid şi HCM Constanţa îşi dau din nou întâlnire în Sala “Livada Regelui“, într-o confruntare din etapa a 8-a a Grupei A a Ligii Campionilor la handbal masculin. În faţa “bestiei neagre“, aşa cum a fost denumită Pevafersa Valladolid în urma succeselor pe linie înregistrate împotriva formaţiilor româneşti, HCM va încerca să facă o nouă partidă memorabilă şi, de ce nu, să obţină un succes puţin scontat. „Mergem să câştigăm, chiar dacă nu am reuşit niciodată un rezultat pozitiv cu Valladolid. Ştim că ne va fi foarte greu, însă dacă vom evolua foarte, foarte bine, poate că vom avea o şansă. Ei vin după o înfrângere grea la Medvedi şi acel eşec la 12 goluri diferenţă poate că i-a înrăit şi mai mult, însă la fel de bine poate că sunt cu moralul mai scăzut. Trebuie să avem mult mai multă încredere în forţele noastre şi să jucăm ca o echipă, nu prin individualităţi. Din păcate oboseala începe să se simtă, nu atât datorită adversarilor pe care i-am întâlnit, ci mai ales datorită deplasărilor lungi“, a declarat înaintea partidei, portarul Mihai Popescu. În cazul unei victorii în această partidă, HCM s-ar apropia la un singur punct în clasament de gruparea spaniolă şi ar fi avantajată de program înaintea ultimelor două partide din Grupa A. O situaţie care nu este trecută cu vederea de jucătorii noştri. „Este o performanţă foarte mare că am reuşit calificarea de pe locul 4, însă dacă vom termina pe poziţia a 3-a va fi cu atât mai important. Ar fi o extraordinară realizare şi am avea o şansă în plus la tragerea la sorţi pentru optimile de finală“, a adăugat Mihai Popescu. Gazdele au anunţat că toate încasările ultimelor două jocuri de pe teren propriu din această grupă, cu HCM şi Pick Szeged, vor fi donate victimelor cutremurului care a devastat statul Haiti. Întâlnirea dintre Pevafersa şi HCM, va fi arbitrată de norvegienii Andre Hansen şi Oistein Pettersen. Observatorul partidei va fi germanul Berndt Dugall. În prima partidă a etapei a 8-a din Grupa A, Montpellier a învins, miercuri seară, în deplasare, pe PAOK Salonic, cu 34-23. Tot sâmbătă, de la ora 16.00, se dispută şi partida Chekhovskie Medvedi - Pick Szeged.

Clasament Grupa A

1. Montpellier 8 7 0 1 272-202 14

2. Medvedi 7 4 2 1 232-202 10

3. Valladolid 7 4 1 2 210-188 9

4. HCM 7 3 0 4 200-217 6

5. Szeged 7 1 1 5 187-208 3

6. Salonic 8 1 0 7 191-275 2