HCM vrea să răpună Steaua

Echipele care şi-au împărţit titlurile în Liga Naţională masculină de handbal în ultimele trei ediţii se vor afla în acest weekend faţă în faţă. Sîmbătă, de la ora 18.00, HCM şi Steaua se vor înfrunta la Sala Sporturilor din Constanţa, în ultima etapă a turului LN. Meciul este extrem de important pentru ambele formaţii. HCM îşi propune ambele puncte pentru a-şi menţine prima poziţie în clasament la jumătatea campionatului, în timp ce Steaua vrea victoria pentru a reveni în lupta pentru titlu. Tensiunea meciului cu Steaua şi-a pus deja amprenta pe jucătorii HCM-ului, care doresc să-şi ia revanşa în faţa bucureştenilor după titlul pierdut anul trecut. “Este un derby, chiar dacă nu se înfruntă echipele de pe primele două locuri. Toată lumea consideră foarte important meciul cu Steaua. De ceva vreme numai despre acest meci se vorbeşte”, a afirmat ultimul “recrut” al HCM-ului, Marius Sadoveac. Jucătorii lui Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic sînt decişi să obţină victoria şi să hiberneze în fotoliul de lider. “Ne dorim să rămînem pe primul loc şi sîntem condamnaţi să învingem. Nu ştiu dacă Steaua îşi va juca ultima şansă la Constanţa pentru că mai rămîn alte 13 etape şi orice se poate întîmpla”, a afirmat Silviu Băiceanu. Delegaţia Stelei a descins vineri după-amiază la Constanţa şi consideră jocul cu HCM ultimul tren pentru revenirea în lupta pentru titlu. “Dacă învingem ne apropiem la patru puncte de HCM şi vom încerca în retur să recuperăm acest handicap. Dacă vom pierde însă, se vor face opt puncte distanţă şi ne va fi imposibil să revenim. Anul trecut noi am avut în faţa HCM-ului un avans de şase puncte la jumătatea campionatului şi constănţenii nu au reuşit să remonteze această diferenţă în retur”, a declarat antrenorul-jucător al Stelei, Bozo Rudic. Partida de sîmbătă va fi una specială pentru ex-constănţeanul Marius Stavrositu, care de un an şi jumătate apără culorile Stelei. “Îmi este greu să joc la Constanţa. Consider că este un meci mult mai important pentru noi. HCM are un avans de şase puncte şi este mai liniştită, în vreme ce noi ne jucăm, poate, ultima şansă de a mai spera la titlu”, a afirmat Stavrositu. Un alt fost jucător al HCM-ului care va apăra culorile Stelei este şi Bozidar Nadoveza. Constănţenii mizează pe aportul publicului contra Stelei, însă bucureştenii nu se tem de atmosfera pe care aceştia o vor crea. “Nu este deloc plăcut să evoluezi într-o sală cu doar 100 de spectatori. Este mult mai bine atunci cînd sala este plină, chiar dacă spectatorii îţi sînt ostili”, a completat Rudic. În sezonul precedent, HCM şi Steaua au remizat la Constanţa (22-22) la capătul unei meci foarte de tensionat. Întîlnirea HCM - Steaua va fi arbitrată de piteştenii Adrian Barbu şi Sorin Nica.

Programul etapei - sîmbătă, ora 10.00: CSM Oradea - Ştiinţa Bacău; ora 11.00: U. Cluj - CSM Medgidia, Minaur Baia Mare - Lignitul Tg. Jiu, UCM Reşiţa - Dinamo; ora 18.00: HCM Constanţa - Steaua, HC Odorhei - Bucovina Suceava, CS Piteşti - Poli Timişoara.

Clasament

1. HCM Constanţa 12 10 0 2 337-279 20

2. Ştiinţa Bacău 12 10 0 2 364-329 20

3. UCM Reşiţa 12 9 1 2 369-320 19

4. Dinamo 12 8 2 2 376-351 18

5. Steaua 12 6 2 4 366-330 14

6. Bucovina Suceava 12 5 2 5 342-325 12

7. Poli Timişoara 12 4 3 5 313-314 11

8. HC Odorhei 12 5 1 6 322-335 11

9. CSM Medgidia 12 5 1 6 305-320 11

10. U. Cluj 12 4 2 6 354-384 10

11. Lignitul Tg.Jiu 12 3 3 6 306-314 9

12. Minaur Baia Mare 12 3 1 8 300-339 7

13. CSM Oradea 12 2 0 10 314-374 4

14. CS H&V Piteşti 12 0 2 10 296-350 2