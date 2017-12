HCM vrea să schimbe liderul

Duminică, la Sala Sporturilor, de la ora 11.45 (în direct la Digi Sport 2), campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, va întâlni ocupanta primului loc în clasament, HC Odorhei, într-o partidă din cadrul etapei a 4-a a Ligii Naţionale. Elevii lui Vlad Caba au profitat de remiza înregistrată, miercuri seară, de constănţeni pe terenul Ştiinţei Bacău, scor 29-29, trecând pe prima poziţie în urma succesului de joi seară, 35-27 cu CSM Bucureşti. Totuşi, jucând în faţa propriilor suporteri, Toma şi compania pornesc cu prima şansă în confruntarea de duminică, iar un succes i-ar readuce în fruntea clasamentului.

„Noi vrem să ne facem jocul la orice meci, indiferent de adversar. Cu Odorhei sunt convins că şi suporterii vor veni într-un număr mai mare la sală, mai ales că avem nevoie şi de sprijinul lor. Din păcate, la Bacău nu am câştigat, dar punctul obţinut este foarte important. Urmează acum un nou derby al campionatului, la fel ca în ultimii ani, şi sunt convins că nu va fi uşor. Vor veni să câştige, dar îi asigurăm că nu este loc de surprize. HCM-ul va câştiga sută la sută cel puţin toate meciurile de pe teren propriu până la finele campionatului. Odorheiul are o echipă bună, dar nu are şi rezerve pe măsura primului şapte. Vom câştiga, cu siguranţă, duminică”, este convins interul dreapta al HCM-ului, Bogdan Criciotoiu. Alexandru Csepreghi este singurul component al Constanţei care acuză unele probleme medicale după meciul de la Bacău, dar sunt şanse mari să fie apt de joc până la ora partidei. De partea cealaltă, HC Odorhei nu a mai făcut aceleaşi investiţii masive faţă de anii trecuţi, singurele achiziţii notabile fiind pivotul Gheorghe Irimescu şi extrema stângă Chike Onyejekwe, foşti jucători la HCM Constanţa.

Celelalte partide ale etapei se vor desfăşura după programul - duminică, ora 17.00: U. Bucovina Suceava - Poli Municipal Timişoara, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Bucureşti şi CSM Bucureşti - Potaissa Turda; luni, ora 17.00: HCM Minaur Baia Mare - Ştiinţa Bacău (Digi Sport 2), ora 19.00: Steaua Bucureşti - CS Caraş Severin (Digi Sport 2).

Clasament: 1. HC Odorhei 9p (golaveraj: 99-79), 2. HCM CONSTANŢA 7p (98-72), 3. Potaissa Turda 7p (95-79), 4. Ştiinţa Bacău 7p (86-70), 5. Pandurii Tg. Jiu 6p (68-75), 6. Dinamo Bucureşti 5p (89-83), 7. Caraş Severin 4p (74-78), 8. Poli Timişoara 3p (78-83), 9. HCM Baia Mare 3p (67-76), 10. Steaua Bucureşti 0p (83-95), 11. CSM Bucureşti 0p (68-90), 12. Bucovina Suceava 0p (68-93).