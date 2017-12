HCM vrea un succes de moral

Handbal Club Municipal Constanţa dispută, duminică, la Sala Sporturilor, de la ora 11.00, unul dintre cele mai importante meciuri din ultimul an. Un meci extrem de dificil, dar nu pentru că s-ar juca prezenţa în semifinalele Cupei Cupelor, anulată după evoluţia din prima manşă din Spania, ci datorită presiunii psihice în care se află jucătorii noştri. Săptămîna aceasta a trecut mai greu ca niciodată pentru Stănescu şi compania, atmosfera ce a dominat antrenamentele echipei fiind “una de înmormîntare“, după cum a afirmat Silviu Băiceanu. Singurul lucru ce poate detensiona această atmosferă este un joc foarte, foarte bun în faţa Valladolid-ului, victoria sau măcar un rezultat de egalitate contînd pentru moralul echipei înaintea meciului decisiv din campionat, cu Dinamo. Pentru aceasta, handbaliştii noştri vor trebui să şteargă impresia din primul joc cu spaniolii. Determinarea, ambiţia şi dorinţa de a demonstra că diferenţa reală dintre cele două formaţii este cu totul alta pot scoate la suprafaţă un alt HCM. “În primul meci am jucat slab, am făcut multe greşeli de care Valladolid a profitat. Am întîlnit, aşa cum am mai spus, o formaţie deosebit de puternică. Nu trebuie uitat că a învins în campionat Barcelona şi Portland San Antonio. Sferturile de finală ale Cupei Cupelor nu sînt la îndemîna oricui, în această fază fiind prezente şi patru formaţii ce au evoluat în grupele Ligii Campionilor. Duminică vrem să cîştigăm, chiar dacă ne-am confruntat şi cu unele probleme medicale în aceste zile, Toma, Csepreghi, Şoldăneascu, Stănescu sau Adzic resimţindu-se după meciul tur. De altfel, Adzic nu va putea juca deloc“, a declarat Zoran Kurtes, antrenorul principal al HCM-ului. Deşi nu a efectuat toate antrenamentele din această săptămînă, Laurenţiu Toma va fi pe teren, încercînd să-şi ajute echipa să cîştige măcar la un gol diferenţă. “Obiectivul este să facem un meci cît mai bun, iar rezultatul final va conta pentru moralul nostru în perspectiva disputei cu Dinamo. Va fi un meci şi pentru suporteri şi sînt convins că vor umple din nou sala. Au făcut-o şi după eşecul la opt goluri de la Preşov, vor fi şi acum alături de noi. Un succes la un gol ar fi excelent. Ar fi bine însă să nu se mai pună aşa multă presiune pe noi cînd ne este mai greu. Aşa cum noi sîntem jucători şi trebuie să ne vedem de jocul nostru, aşa şi alţii să îşi vadă de treburile lor. Altfel, se crează o presiune foarte mare, pe care o resimţim din plin la antrenamente oricît am vrea să ne detaşăm. Trebuie să fim realişti, să vedem diferenţa care există“, a spus Toma. Pivotul Silviu Băiceanu recunoaşte că vina pentru ceea ce s-a întîmplat în Spania este a jucătorilor: “Va fi greu, dar eu sper să demonstrăm publicului că nu degeaba a venit la sală. 99 % din eşecul din Spania ni se datorează nouă, jucătorilor, însă ni s-a dat imediat în cap, astfel că la antrenament atmosfera a fost una de înmormîntare. Trebuie să ne vedem lungul nasului cînd jucăm împotriva unor astfel de echipe“. Partida HCM - Pevafersa Valladolid (duminică, ora 11.00, în direct la Neptun TV), va fi arbitrată de Peter Horvath şi Balazs Marton (ambii din Ungaria). Observatorul jocului va fi Fotis Bavas (Grecia). Biletele pentru meciul de duminică se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 10 lei.

Sîmbătă sînt programate celelalte trei meciuri din manşa retur a sferturilor de finală din Cupa Cupelor: HC Bosna Sarajevo (Bosnia) - Kadetten Handball (Elveţia), în tur: 22-27; Pick Szeged (Ungaria) - HSG Northorn (Germania), în tur: 25-34; HC Metalurg (Macedonia) - ZMC Amicitia Zurich (Austria), în tur: 29-31.

Echipe româneşti în Challenge Cup

În manşa retur a sferturilor de finală ale Cupei Challenge la handbal masculin, echipele româneşti vor juca după următorul program - sîmbătă, ora 11.00: Ştiinţa Bacău - BSV Bern Muri (Elveţia), în tur 28-38; ora 18.00: Bucovina Suceava - UHK Krems (Austria), în tur 29-26; duminică, ora 18.30: Proleter Naftagas (Serbia) - UCM Reşiţa, în tur 25-37.