Pentru campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a doua parte a sezonului 2010-2011 se anunţă cea mai dificilă din ultimii ani. Obişnuită să privească din postura de lider detaşat la echipele care încercau să-i întrerupă supremaţia în Liga Naţională, HCM se află pentru prima dată în ultimii trei ani în postura de a trebui să recupereze un deficit de puncte care o desparte de prima clasată. Mai exact cinci puncte, însă acestea se pot transforma rapid în doar trei dacă HCM va confirma calculele hârtiei în restanţa de sâmbătă, cu Steaua Bucureşti, programată de la ora 12.00, la Sala Sporturilor. „Va fi un retur de foc, dar am încredere în echipa tehnică, în Ion Crăciun, şi sunt convins că vom putea recupera punctele care ne despart de Odorhei. HCM poate aduce din nou bucurie constănţenilor şi să câştige un nou titlu de campioană, Cupa României şi să obţină calificarea în optimile Ligii Campionilor. Nu mai avem însă voie să facem paşi greşiţi. Am rămas în mare parte în aceeaşi formulă din tur, doar Novanc a venit momentan, însă a şi plecat Mocanu. Vrem să mai aducem doi jucători de mare valoare, un inter stânga şi un inter dreapta. În privinţa luptei pentru titlu, consider că principala contracandidată va fi HC Odorhei, care are, de asemenea, un conducător ce îşi doreşte foarte mult să facă performanţă. Pentru ei ar fi o premieră, iar pentru noi o continuitate. Avem însă un lot mai valoros şi prima şansă este de partea noastră. La Reşiţa şi Tg. Jiu sunt probleme financiare, pe care sincer spun că le regret. Din fericire, HCM are la conducere doi oameni, Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, care ştiu ce înseamnă sportul în viaţa unei societăţi şi chiar dacă ne-au diminuat bugetul nu au luat mâna de pe noi. Vrem ca HCM să practice un joc frumos, apreciat de toată lumea şi care să aducă rezultatele dorite de toţi constănţenii“, a declarat directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali.