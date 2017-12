Heath Ledger, un destin curmat prea timpuriu

A devenit cunoscut lumii întregi drept fiul lui Mel Gibson, cu rolul din ”The Patriot”, în 2000 şi era unul dintre cei mai promiţători tineri actori de la Hollywood. La numai 28 de ani, actorul australian Heath Ledger a încetat din viaţă. Corpul său neînsufleţit a fost descoperit fără suflare, marţi după-amiază, de menajera sa şi de o specialistă în masaj care avea programată o şedinţă terapeutică în apartamentul vedetei. Actorul a fost găsit în pat şi nu căzut pe jos, aşa cum s-au grăbit mai multe mijloace mass-media să relateze. Cele două femei au chemat poliţia, dar şi pe bodyguardul lui Ashley Simpson, o amică a starului, pentru a ţine departe de apartamentul din 421 Broome Street din Manhattan mulţimea de jurnalişti şi admiratori ce s-a adunat foarte repede în faţa imobilului. Anchetatorii au descoperit un tub de somnifere pe noptieră, luînd astfel în calcul ca posibilă cauză a morţii o supradoză de somnifere. Familia actorului australian consideră că este vorba despre o moarte accidentală, dar adevărul se va descoperi abia după efectuarea autopsiei. Heath Ledger suferea de pneumonie în momentul tragicei sale dispariţii.

Tatăl lui Heath Ledger şi-a amintit despre fiul său ca despre “un om cu picioarele pe pămînt, generos, cu o inimă bună, iubitor de viaţă şi altruist, un adevărat exemplu pentru toţi cei care l-au cunoscut”. Rînd pe rînd, personalităţile din viaţa artistică şi politică a Australiei şi-au adus tributul faţă de familia îndoliată. “Aveam mari speranţe pentru el. Abia începuse să urce în carieră, iar a-ţi pierde viaţa la o asemenea vîrstă este o adevărată tragedie”, a declarat Mel Gibson. Nicole Kidman a numit moartea lui Heath Ledger, ”o tragedie groaznică”. Cate Blanchett, care a jucat alături de actorul australian în filmul biografic despre Bob Dylan, “I\'m Not There”, s-a declarat “şocată şi întristată”. “Port un respect deosebit pentru munca lui Heath şi am admirat mereu progresul său ca actor. Gîndurile mele se îndreaptă acum spre familia îndoliată şi prietenii săi apropiaţi”, a declarat aceasta. Prim-ministrul Kevin Rudd s-a declarat, de asemenea, şocat de “pierderea în floarea vîrstei a unuia dintre cei mai buni actori australieni”. Neil Armfield, regizorul ultimului film australian în care a jucat Heath Ledger, “Candy”, a afirmat că tînărul actor şi-a condus singur cariera, incredibil de bine. “A luat decizia în urmă cu patru ani să nu se mai lase condus de producători şi impresari artistici şi să-şi croiască singur drumul în carieră. A început să lucreze cu cei mai interesanţi regizori şi a reuşit să depăşească cu succes stadiul de idol al adolescenţilor”. Pentru a respecta doliul famliei Ledger, preşedintele Bush a dispus amînarea începerii unei campanii naţionale în SUA împotriva abuzului de medicamente prescrise.

Heath Ledger a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din drama “Brokeback Mountain”, în 2006, pe platourile căreia a cunoscut-o pe Michelle Williams, care a jucat rolul soţiei sale în film şi alături de care are o fetiţă, Matilda, de doi ani. Heath Ledger şi Michelle Williams au trăit împreună la New York, dar s-au despărţit în luna septembrie a anului trecut. Fosta sa parteneră de viaţă, în vîrstă de 26 de ani şi fiica lor se aflau în Suedia cînd a parvenit informaţia despre moartea lui Heath Ledger. Potrivit unor surse din anturajul lui Michelle Williams, aceasta este distrusă de moartea prematură a fostului său iubit.

Actorul tocmai terminase filmările la ultima parte din seria Batman, “The Dark Night”, în care interpretează rolul maleficului Joker. Într-unul din ultimele sale interviuri acordat ziarului “The New York Times”, în luna noiembrie, actorul preciza că s-a stresat mult prea mult în timpul portretizării lui Bob Dylan în “I\'m Not There” şi că a avut probleme cu somnul în timpul filmărilor la “The Dark Night”. “Săptămîna trecută cred că am dormit în medie două ore pe noapte. Nu mă puteam opri din gîndit. Corpul îmi era extenuat, însă mintea încă era în funcţiune”, declara el, adăugînd că a luat două pastile Ambien, care nu au avut efect decît pentru o oră. Heath Ledger avea 28 de ani, fiind născut pe 4 aprilie 1979, la Perth, în vestul Australiei. Mulţi au văzut în el un demn moştenitor al versatilităţii actoriceşti a lui Marlon Brando.