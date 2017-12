Heather Locklear, acuzată pentru conducere sub influenţa antidepresivelor

Actriţa americană a fost pusă sub acuzare pentru conducere sub influenţa medicamentelor antidepresive, după ce în septembrie a fost arestată pentru că bloca o autostradă din California. Heather Locklear, în vîrstă de 47 de ani, a fost arestată în luna septembrie, în oraşul Montecito, la 150 de kilometri la nord-vest de Los Angeles. Poliţia a găsit maşina actriţei parcată pe marginea autostrăzii, blocînd parţial una dintre benzi. Testele la care a fost supusă actriţa au relevat prezenţa în sînge a unor medicamente eliberabile doar pe bază de reţetă medicală, însă aceasta nu consumase nici alcool şi nici droguri, potrivit declaraţiei lui Lee Carter, procurorul şef din Santa Barbara, California. Heather Locklear a fost pusă sub acuzare pentru comiterea unui delict şi va fi audiată pe 26 ianuarie 2009.

Heather Locklear a devenit celebră după ce a jucat în serialul ”Dinasty”, în anii \'80, după care, în anii \'90 a jucat într-un alt serial de succes, ”Melrose Place”. Aceasta nu a fost prima dată cînd actriţa a avut probleme cu legea. În martie, un echipaj al serviciului de ambulanţă a fost chemat la reşedinţa vedetei, după ce psihiatrul ei a crezut că aceasta a avut o criză nervoasă. Anunţul s-a dovedit a fi fost o alarmă falsă, dar, în aprilie, actriţa s-a internat într-un centru medical din Arizona, pentru a se vindeca de anxietate şi depresie. O lună mai tîrziu, ea a fost externată la cerere. Anul trecut, actriţa a divorţat de chitaristul trupei Bon Jovi, Richie Sambora, după 11 ani de căsnicie. Cei doi au o fiică, Ava Elizabeth. Heather Locklear face parte dintr-o serie de vedete care au avut probleme legate de folosirea de medicamente eliberabile pe bază de reţetă, printre care se mai numără Britney Spears şi Robbie Williams. De asemenea, actorul australian Heath Ledger a murit în mod tragic, în ianuarie, în urma unei supradoze de medicamente antidepresive şi somnifere, prescrise de medici.