Heather Locklear, arestată pentru conducere sub influenţa antidepresivelor

Actriţa cunoscută pentru rolul său din serialul “Melrose Place” a fost arestată sub suspiciunea că ar fi condus sub influenţa medicamentelor antidepresive, într-un cartier rezidenţial din California, la sfîrşitul săptămînii trecute. Heather Locklear, care a părăsit recent un centru medical unde a fost tratată pentru depresie, a fost arestată pentru că îşi conducea maşina în mod haotic, turînd motorul în mod repetat, într-o parcare din Montecito, Santa Barbara. Potrivit poliţiei, un martor care nu a recunoscut-o pe vedetă a raportat faptul că o şoferiţă s-a oprit pe o şosea, a ieşit din maşină şi a mers împleticit prin trafic. “Martorul a sunat la numărul de urgenţă pentru că era îngrijorat în legătură cu siguranţa unei conducătoare auto”, a declarat Tom Marshall, purtător de cuvînt al Poliţiei Rutiere din California. Cînd un poliţist a ajuns la locul faptei, Heather Locklear stătea în maşina sa, care bloca parţial o bandă. Poliţistul a declarat că actriţa părea să fie dezorientată şi suferind de ceva şi a fost condusă la o staţie de poliţie locală, unde i s-au făcut teste de alcoolemie şi antidrog. “Consumul de alcool nu a intrat în calcul dar, potrivit observaţiilor poliţistului, sîntem de părere că Heather Locklear era sub influenţa medicamentelor eliberabile pe bază de reţetă”, a mai adăugat Tom Marshall, care a spus că actriţa a cooperat cu poliţia. Heather Locklear a fost pusă sub acuzaţie şi a fost eliberată sîmbătă seara, în schimbul unei cauţiuni de 5.000 de dolari. Într-o fotografie realizată la secţia de poliţie, actriţa de 47 de ani arată tulburată, cu rimelul scurs pe obraji.

Heather Locklear a devenit celebră după ce a jucat în serialul “Dinasty”, în anii \'80, după care, în anii \'90 a jucat în alt serial de succes, “Melrose Place”. Nu este prima dată cînd actriţa are probleme cu legea. În luna martie, un echipaj al Salvării a fost chemat la reşedinţa vedetei, psihiatrul ei crezînd că aceasta ar fi făcut o criză. Anunţul s-a dovedit a fi o alarmă falsă, dar, în luna aprilie, actriţa s-a internat într-un centru din Arizona, pentru a se vindeca de anxietate şi depresie. O lună mai tîrziu a fost externată la cerere. Toate problemele actriţei au început anul trecut, după ce a divorţat de chitaristul trupei Bon Jovi, Richie Sambora, după 11 ani de căsnicie. Cei doi au o fiică, Ava Elizabeth.

Heather Locklear face parte dintr-o serie de vedete care au avut probleme legate de folosirea de medicamente eliberabile pe bază de reţetă, printre care se mai numără Britney Spears şi Robbie Willliams. De asemenea, actorul australian Heath Ledger a murit în mod tragic, în ianuarie, în urma unei supradoze de medicamente antidepresive şi somnifere prescrise de medici.