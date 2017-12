Heather Mills, apărătoarea animalelor

Fosta soţie a legendarului Paul McCartney şi susţinătoare înfocată a drepturilor animalelor, a fost numită, recent, preşedintele onorific al organizaţiei Animals in Need din Marea Britanie. Grupul, care funcţionează pe bază de voluntariat, a salvat, anul trecut, peste 2.300 de animale domestice şi sălbatice care au fost rănite, prinse în capcane sau bolnave. ”Heather Mills a fost dintotdeauna o susţinătoare convinsă a drepturilor animalelor, fiind şi vegetarină convinsă”, a declarat Roy Marriott, purtător de cuvânt al organizaţiei Animals in Need. ”Etica şi stilul ei de viaţă se potrivesc perfect cu obiectivele şi ambiţiile organizaţiei şi suntem onoraţi că a acceptat să ne fie patroană. Abia aşteptăm să lucrăm cu ea”, a adăugat acesta. Pe lângă noul rol de preşedinte onorific al organizaţiei Animals in Need, Heather Mills este şi directorul executiv al unei companii de produse vegetariene şi deţine şi restaurantul vegetarian Vbites din localitatea engleză Hove.