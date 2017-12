Heidi Klum are o relaţie cu bodyguard-ul său

Top modelul german Heidi Klum a recunoscut, într-o emisiune de televiziune din SUA, că are o relaţie cu bodyguard-ul ei, Martin Kristen, însă a susţinut că nu l-a înşelat niciodată pe fostul ei soţ, cântăreţul Seal, în perioada în care cei doi au format un cuplu. Modelul german, care a depus actele prin care a solicitat divorţul de Seal, în luna ianuarie, afirmă că a început relaţia cu Martin Kristen abia după despărţirea de celebrul cântăreţ. Invitată să se pronunţe în legătură cu seriozitatea acestei noi relaţii, Heidi Klum, în vârstă de 39 de ani, a spus: ”Nici măcar nu ştiu dacă pot să-i spun relaţie sau ce alt nume să îi dau. Abia a început şi nu ştiu. Nu ştiu unde ne va duce. Îl cunosc de patru ani şi el a fost alături de familia noastră în ultimii patru ani. A avut grijă de toată familia, în special de cei patru copii şi ne-a ajutat extrem de mult. Am încredere să îl las să aibă grijă de copiii mei. E un bărbat minunat şi abia am început să ne cunoaştem dintr-un punct de vedere complet diferit”.

Zvonurile despre relaţia lor au apărut la sfârşitul lunii trecute, atunci când Heidi Klum a fost fotografiată în timp ce era îmbrăţişată de Martin Kristen, în timpul unei vacanţe petrecute cu familia în Sardinia. Seal, în vârstă de 49 de ani, şi-a criticat în temerni destul de duri fosta parteneră de viaţă, declarând după ce a văzut acele fotografii: ”Aş fi preferat ca Heidi să aibă mai multă clasă şi să aştepte măcar să divorţăm, înainte de a începe să facă sex cu un angajat al familiei”. Heidi Klum şi Seal, care au împreună patru copii, aşteaptă în această perioadă ca divorţul lor să fie finalizat oficial.