Heidi Klum, atentă cu alimentaţia copiilor săi

Top-modelul german Heidi Klum a dezvăluit într-un interviu recent că îi plăteşte pe copiii ei pentru a-i convinge să mănânce sănătos în fiecare zi. Celebrul model de 39 de ani are patru copii: Leni, de 8 ani, Henry, de 7 ani, Johan, de 6 ani, şi Lou, de 3 ani. ”Nu am ţinut niciodată cu adevărat o dietă. Dorinţa mea pentru anul 2013 este de a începe fiecare zi cu un suc proaspăt de fructe. Facem un efort în fiecare dimineaţă - curăţăm de coajă mai multe fructe, precum ananas, mere, lămâi, banane, kiwi, apoi adăugăm ghimbir şi afine, pentru a prepara un suc delicios”, a declarat Heidi Klum. ”Unora dintre copiii mei nu le place acel suc şi am decis să le plătesc un dolar, dacă îşi termină paharul cu acel suc în fiecare dimineaţă. Toţi banii ajung în puşculiţele lor şi au strâns deja o sumă bunicică începând cu 1 ianuarie. Ceea ce e bun pentru ei este bun şi pentru mine”, a adăugat modelul german.

În ciuda stilului de viaţă sănătos pe care l-a adoptat, Heidi Klum recunoaşte că mănâncă uneori şi produse junk food, atunci când i se face poftă de astfel de alimente. Celebrul model spune că este important să îţi acorzi din când în când câte o astfel de trataţie, altfel rutina zilnică a meniurilor sănătoase riscă să devină plictisitoare. Într-un interviu acordat ediţiei americane a revistei ”OK!”, Heidi Klum, noua imagine oficială a lanţului de magazine fast-food Carls Jr., a declarat: ”Îmi place să mănânc un hamburger bun cu cartofi prăjiţi, maioneză şi ketchup. Acesta este, fără îndoială, unul dintre dezmăţurile mele culinare. Alături de ciocolata cu alune”.