Heidi Klum, dată în judecată de un producător de bijuterii de lux

Prezentatoarea germană de modă Heidi Klum a fost dată în judecată de un producător francez de bijuterii de lux, Van Cleef and Arpels, deoarece a copiat un model al unei bijuterii dintr-o colecţie cunoscută, cu scopul de a-l promova drept creaţie proprie. Van Cleef and Arpels cere companiei supermodelului german, Heidi Klum GmbH şi Mouawad, o altă firmă pentru care Heidi Klum a creat bijuterii, daune în valoare de 25.000 de dolari. Producătorul francez de bijuterii de lux susţine că ambele companii au încercat să obţină profit de pe urma comercializării unei bijuterii, sub forma unui trifoi, creată iniţial de Van Cleeg and Arpels pentru colecţia Alhambra. Compania Van Cleef&Arpels Inc este deţinută de grupul Richemont.

Heidi Klum este căsătorită cu artistul britanic Seal, aceştia avînd împreună trei copii. Ea a devenit celebră în 1990, pentru prezentările de lenjerie intimă şi costume de baie aparţinînd companiei Victoria\'s Secret. În prezent, top modelul moderează emisiunea TV “Project Runway”, în care sînt prezentaţi creatori de modă care încearcă să se afirme în acest domeniu.