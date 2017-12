Heidi Klum îşi potoleşte pofta de dulciuri cu balsam de buze

Fotomodelul german, mamă a trei copii, are secretul său pentru menţinerea siluetei sale impecabile. Heidi Klum foloseşte balsam de buze cu aromă de ciocolată pentru a-şi potoli pofta de dulciuri. De multe ori are poftă de prăjitură tradiţională germană cu ciocolată, aşa că se simte foarte mîndră că a descoperit secretul pentru menţinerea siluetei sale. “Iubesc ciocolata. Am un balsam de buze care are gust de prăjitură germană cu ciocolată. Este foarte bun. Are un gust atît de bun încît trebuie să-l aplic foarte des”, a declarat Heidi Klum. Fotomodelul german nu este singura frumuseţe care mărturiseşte că are pofte de acest gen. Anul trecut, Milla Jovovich a dezvăluit că în timp ce era însărcinată cu fiica sa, Ever Gabo, avea poftă de măduvă de oase. Actriţa de origine ucraineană a declarat: “Într-o zi mi-a fost poftă de măduvă de oase şi am căutat în tot Parisul un picior de vacă. Cînd în final am găsit ce căutam, l-am tăiat în două şi am căutat substanţa gălbuie, pe care am întins-o pe pîine”.