Heineken va înceta producţia de bere la fabrica din Constanţa peste un an

Heineken România intenţionează să-şi înceteze activitatea de producţie la fabrica din Constanţa, cu aproximaţie din septembrie 2023, potrivit unui comunicat al companiei.



Heineken va transfera, în timp, elemente ale capacităţilor de producţie şi ambalare ale fabricii din Constanţa către celelalte fabrici, din Craiova, Miercurea Ciuc şi Ungheni.

"Vom continua, de asemenea, să investim semnificativ în cele trei fabrici rămase, pentru a ne susţine ambiţia de creştere şi dezvoltare durabilă, păstrând o prezenţă puternică pe piaţa românească şi în comunităţile în care activăm. Cunoaştem impactul pe care această decizie îl are asupra colegilor noştri din Constanţa, ale căror muncă şi dăruire le respectăm şi le apreciem profund. În acest moment, ne concentrăm să îi sprijinim pe colegii noştri în mod corespunzător pe durata acestei tranziţii", au mai spus responsabilii companiei.

Heineken are un portofoliu de peste 300 de mărci de bere şi cidru internaţionale, regionale şi locale. La nivel mondial, compania este prezentă în peste 70 de ţări şi are 80.000 de angajaţi.



Compania are patru fabrici în România şi peste 1.100 de angajaţi.