Helen Mirren nu a vrut copii pentru că o dezgustă naşterea

Actriţa britanică Helen Mirren, cîştigătoare a unui premiu Oscar pentru rolul din “Regina”, nu a vrut copii, pentru că în adolescenţă a văzut un documentar educativ despre sarcină şi naştere care i-a produs dezgust. Dame Helen Mirren, în vîrstă de 62 de ani, susţine că filmul pe care l-a văzut pe cînd era elevă la o şcoală de fete a afectat-o atît de mult încît şi-a spus că nu va face niciodată copii. La acest lucru s-au adăugat şi problemele din familie, actriţa mărturisind că mama sa nu a fost făcută să aibă copii. Aceasta îi spunea lucruri dureroase şi groaznice şi nu i-a permis niciodată să vină cu vreun prieten acasă, pentru că niciun bărbat nu ar fi fost potrivit pentru fiica sa.

Actriţa cu origini nobile ruseşti este celebră pentru faptul că nu se dă în lături de la scene de nuditate, iar experienţele sale sexuale au constituit unul dintre punctele principale ale interviului, în timpul căruia a povestit şi despre sentimentele sale pentru naştere. Helen Mirren a spus că, deşi a fost elevă la o şcoală de fete, în timpul orelor de biologie nu a primit nicio informaţie despre reproducerea sexuală. Aceasta a povestit apoi că a văzut documentarul la vîrsta de 13 ani, în timp ce vizita cu clasa o şcoală de băieţi. “Jur că am fost traumatizată în acea zi. Nu am copii şi nici acum nu pot să mă uit la ceva ce are legătură cu naşterea. Mă dezgustă complet”, a spus actriţa.

Dame Helen Mirren a mai povestit că nu şi-a dorit foarte mult să se căsătorească. Înainte de a se căsători cu regizorul Taylor Hackford, la rîndul său în vîrstă de 62 de ani, au trăit împreună 15 ani. “Nu eram nerăbdătoare să mă căsătoresc. Ne-am dat seama la un moment dat că sîntem de multă vreme împreună şi că, probabil, vom mai fi împreună mult timp”, a afirmat actriţa. Totuşi, în prezent, Helen Mirren nu are nimic împotriva căsătoriei: “Din momentul în care m-am trezit, după căsătorie, mi-am dat seama că îmi place”.