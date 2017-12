Helen Mirren, plătită regeşte pentru a promova un joc video

Actriţa britanică Helen Mirren a primit suma de 500.000 de lire sterline (573.000 de euro) pentru a promova jocul video Wii Fit Plus, produs de compania Nintendo. Actriţa, în vârstă de 65 de ani, a primit această sumă pentru cele două zile de filmare de care producătorii au avut nevoie pentru a turna videoclipul promoţional pentru acest joc video, care îi încurajează pe posesorii de console de joc Nintendo să facă exerciţii fizice în timp ce joacă Wii Fit Plus. Reprezentanţii companiei Nintendo au insistat ca Helen Mirren să apară în acel videoclip promoţional, considerând că silueta sveltă a actriţei britanice va reprezenta un factor decisiv care îi va atrage către acest joc pe utilizatorii în vârstă de peste 50 de ani ai consolelor Nintendo. Jocul Wii Fit Plus le permite utilizatorilor să practice o serie de exerciţii fizice, inclusiv yoga şi aerobic, cu scopul de a slăbi şi de a ajunge la un IMC (indice de masă corporală) ideal.

În vârstă de 65 de ani, actriţa britanică a primit de-a lungul unei bogate cariere în film, teatru şi televiziune numeroase distincţii importante, inclusiv câteva premii Emmy şi BAFTA. Interpretarea rolului reginei Elizabeta a II-a din filmul ”Regina / The Queen” i-a adus actriţei Helen Mirren premiul Oscar din partea Academiei de Film americane, în 2007, la categoria Cea mai bună actriţă, după două nominalizări anterioare. În 2010, Helen Mirren a fost din nou nominalizată la Oscar, pentru rolul din ”The Last Station”, însă trofeul i-a revenit actriţei americane Sandra Bullock.