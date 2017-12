Helen Mirren, premiatã pentru întreaga carierã

Actriţa britanicã a fost recompensatã cu un premiu special pentru întreaga carierã la ceremonia de decernare a British Independent Film Awards de la Londra. Filmul "The Queen", în care Helen Mirren deţine rolul principal, în regia lui Stephen Frears, nominalizat la cinci categorii, a concretizat doar douã, adãugîndu-se premiul pentru cel mai bun scenariu. Lung-metrajul este o dramatizare a zilelor dificile care au urmat accidentului în care a murit prinţesa Diana.

Potrivit filmului, regina Elisabeta nu a putut înţelege durerea britanicilor la aflarea veştii morţii prinţesei Diana, însã a fost convinsã de Tony Blair sã renunţe la rigiditatea protocolului regal în tratarea acestei chestiuni.

În vîrstã de 61 de ani, Helen Mirren a mai fost nominalizatã şi la categoria Cea mai bunã actriţã, dar a pierdut în faţa lui Katie Dickie protagonista filmului "Red Road", filmul de debut al regizoarei Andrea Arnold, recompensatã cu premiul juriului la ediţia din 2006 a Festivalului de la Cannes. Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal a fost atribuit lui Tony Curran, protagonist al aceluiaşi film. "This Is England", un film despre un grup de neonazişti, a cãrui acţiune are loc în anii '80, a cîştigat premiul pentru Cel mai bun film independent, în timp ce actorul Jim Broadbent a fost onorat pentru contribuţia la dezvoltarea cinematografiei. "The Last King of Scotland", un film despre dictatorul ugandez Idi Amin, a cîştigat premiile pentru cea mai bunã realizare tehnicã şi cel mai bun regizor, Kevin Macdonald. Premiul pentru cel mai bun documentar a revenit filmului "The Road to Guantanamo", în regia lui Michael Winterbottom, ce prezintã povestea a trei musulmani britanici ţinuţi prizonieri într-un lagãr timp de doi ani şi apoi eliberaţi fãrã a fi puşi sub acuzaţie. Premiul special al juriului a fost atribuit regizorului Ken Loach, al cãrui cel mai recent film este "The Wind That Shakes The Barley".