Helen Mirren s-a căsătorit din interes

Actriţa Helen Mirren a dezvăluit într-un interviu că s-a căsătorit cu regizorul Taylor Hackford, după o relaţie de 12 ani, pentru a economisi bani. Întrebată într-un interviu recent pentru revista Hello! de ce s-a căsătorit atât de târziu, Helen Mirren a declarat că a decis să păşească în faţa altarului după ce un consultant financiar i-a spus că, în urma căsătoriei, ar putea economisi mai mulţi bani. "Ne-am căsătorit din două motive. Ştiam că familia noastră extinsă (...) ar fi vrut să ne căsătorim. Celălalt motiv a fost de ordin financiar. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, începi să te gândeşti la testamente şi la administrarea averii. Ne-am dat seama că lucrurile puteau fi mult mai clare dacă ne căsătoream", a spus Helen Mirren. Întrebată dacă crede în căsătorie, actrița a adăugat: „Deloc. Nu am văzut niciun sens până ce consultantul financiar nu mi-a spus câți bani aș economisi. Am acceptat imediat”.