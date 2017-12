Helena Bonham Carter adoră corseturile

Helena Bonham Carter a mărturisit că este o mare fană a corsetelor, pentru că acest tip de îmbrăcăminte oferă senzaţia unui bust mai mare. Actriţa în vârstă de 44 de ani, renumită pentru rochiile sale extravagante, a făcut senzaţie cu formele ei la gala Sindicatului regizorilor americani, care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, la Los Angeles. Întrebată pe covorul roşu ce poartă, ea a răspuns: ”Azi port sâni imenşi. Este un corset. Sunt tot naturali, dacă porţi modelul potrivit de corset”. Ea mai spus că, atunci când poartă corset, oamenii cred că are sânii mai mari. ”Este uimitor ce poate să facă un corset. Nu sunt aşa de bine dotată. Acestea sunt Globurile mele de Aur. Cine are nevoie de Globuri de Aur când ai aşa ceva?”, a declarat ea pentru ”US Weekly”. Helena are doi copii, Billy, în vârstă de 7 ani şi Nell, în vârstă de 3 ani, împreună cu partenerul ei de viaţă, regizorul Tim Burton.