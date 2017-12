Helena Bonham Carter, amuzată de... ”Vanity Fair”

Renumită pentru excentricitatea stilului ei vestimentar, Helena Bonham Carter a râs în hohote după ce a aflat că a fost inclusă de editorii revistei ”Vanity Fair” pe lista celebrităţilor cel mai bine îmbrăcate în 2010. Editorii revistei au lăudat exact acele ţinute purtate de actriţa britanică în 2010, pentru care aceasta a fost criticată şi ironizată de presa internaţională şi de specialiştii din lumea modei. Ţinutele purtate de actriţă au fost însă lăudate de editorii revistei ”Vanity Fair”, care au inclus-o pe actriţa britanică pe lista celebrităţilor cel mai bine îmbrăcate în 2010, alături de Lady Gaga şi de John Galliano, designerul casei Dior.

În vârstă de 44 de ani, actriţa britanică a adăugat că nu intenţionează să schimbe felul în care se îmbracă, pe măsură ce va îmbătrâni. ”Nu simt nicio presiune pentru a mă îmbrăca frumos. Atunci când eram mai tânără îmi păsa mai mult de ceea ce spuneau oamenii. Când am participat la gala premiilor Oscar, am simţit o anumită presiune, deoarece trebuia să mă îmbrac într-un anumit fel”, a spus aceasta. Helena Bonham Carter a fost nominalizată la premiile Oscar în 1998, pentru rolul său din ”The Wings of Dove”. Ea a mai jucat în filme precum ”Cameră cu vedere”, ”Planeta maimuţelor”, ”Fight Club”, ”Peştele cel mare”, ”Harry Potter şi Ordinul Phoenix”, ”Harry Potter şi Prinţul Semipur”, ”Harry Potter şi Talismanele Morţii”, ”Sweeney Todd - Bărbierul diabolic din Fleet Street” şi ”Alice în Ţara Minunilor”.