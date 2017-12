Helena Bonham Carter, premiată la Hollywood Film Festival

Helena Bonham Carter, Sam Rockwell, Mia Wasikowska şi Andrew Garfield se numără printre laureaţii Hollywood Awards, la cea de-a 14-a ediţie a Hollywood Film Festival, organizat la Los Angeles, în perioada 22 - 25 octombrie. Helena Bonham Carter, care o interpretează pe Elizabeth, soţia regelui George al VI-lea al Marii Britanii, în lungmetrajul “The King Speech” - recent laureat la Festivalul de Film de la Toronto - şi care va putea fi văzută începând din luna noiembrie în “Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”, va primi premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar va fi acordat actorului Sam Rockwell, care interpretează rolul unui condamnat pentru crimă în thriller-ul “Conviction” şi care a putut fi văzut recent pe marile ecrane în lungmetrajele “Iron Man - Omul de oţel 2” şi “Everybody\'s Fine”. Mia Wasikowska, interpreta personajului Alice din animaţia 3D “Alice în Ţara Minunilor”, regizată de Tim Burton şi una dintre actriţele principale din comedia “The Kids Are All Right”, a fost desemnată cea mai bună actriţă debutantă. Pe de altă parte, Andrew Garfield, starul din “The Social Network” şi “Never Let Me Go”, care va interpreta rolul principal în următorul lungmetraj al francizei “Spiderman”, va primi trofeul decernat celui mai bun actor debutant. Ceremonia de înmânare a premiilor va avea loc pe 25 octombrie, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles.