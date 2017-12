Hemofilicii, fără bani de tratamente

De Ziua Internaţională a Hemofiliei (17 aprilie), medicii şi pacienţii din România vor atrage atenţia autorităţilor că fondurile alocate pentru tratamentele bolii sunt similare celor din lumea a treia. Astfel, România rămâne şi în continuare ţara europeană care alocă cele mai reduse fonduri pentru tratarea hemofiliei. Şi perspectivele sunt departe de a rezolva problemele stringente. În vreme ce Federaţia Mondială de Hemofilie recomandă un standard de două unităţi internaţionale (UI) per capita pe an, românii nu beneficiază nici măcar de un sfert din tratamentul propus de forul internaţional. “Suntem singura ţară din Europa în care se mai moare în urma unor hemoragii. Şi cum să nu se moară, când anul trecut, consumul de factor de coagulare a fost puţin peste 0,6 UI per capita? Nouă ni se spune că nu sunt bani. Orice stat responsabil investeşte pe timp de criză în Sănătate, învăţământ şi cercetare. La noi nu este aşa. Probabil că nu se vrea să ieşim din criză, pentru că domeniile amintite sunt exact cele în care nu se investeşte”, a declarat preşedintele Asociaţiei Naţionale a Hemofilicilor din România (ANHR), Nicolae Oniga.