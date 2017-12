Hepatita A, pe cale de dispariţie!

La Constanţa, cazurile de hepatită A sunt pe cale de dispariţie. Dacă în alţi ani numărul persoanelor diagnosticate cu boala mâinilor murdare (hepatita A) era unul semnificativ, acum, în evidenţele medicilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa sunt doar trei cazuri de la începutul anului. Potrivit directorului executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, la finele lunii septembrie a fost raportat un caz, al unei tinere de 14 ani, şi la începutul lui octombrie un alt caz, al unei fete de 16 ani, ambele din localitatea Movila Verde. „Am aflat că sunt verişoare. Una locuieşte într-un capăt al satului, iar cealaltă în celălalt. Nu avem de-a face cu vreo epidemie în această situaţie, nu există niciun fel de alertă în comună, chiar dacă am înţeles că oamenii s-ar fi panicat”, a explicat directorul DSPJ. Şi pentru ca spiritele să fie calmate, dr. Dina a trimis azi, în localitate, doi medici care să discute cu oamenii, să le explice că nu există niciun risc de înmulţire a cazurilor. „În această situaţie trebuie să li se explice oamenilor care este realitatea. Ei trebuie să conştientizeze că nu sunt probleme. S-a spus că apa ar fi de vină. Nu este adevărat. Pe 15 septembrie au fost luate probe, iar parametrii s-au dovedit a fi în limitele normale”, a mai adăugat directorul. Cele două tinere sunt în prezent internate la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa, unde se află sub tratamentul specific hepatitei A, starea lor de sănătate nepunând probleme mari. Cel de-al treilea caz de hepatită cu virus hepatitic tip A, înregistrat în judeţul Constanţa, a fost semnalat în vara acestui an.

DESPRE HEPATITA A Hepatita A este o infecţie a ficatului cauzată de un virus de tip ARN care este transmis prin ingerarea alimentelor şi a apei contaminate. Spre deosebire de viruşii hepatici B şi C, hepatita A nu determină o infecţie cronică asupra ficatului. Virusul hepatic A poate fi găsit în materiile fecale ale unei persoane infectate cu acest virus. Este transmis prin contactul cu aceste materii fecale infectate şi din acestea poate trece cu uşurinţă în mâncare şi apă, şi prin ingerare, în organismul uman. Cele mai frecvente căi de transmitere a hepatitei A sunt: ingerarea alimentelor şi a apei ce au intrat în contact cu materii fecale infectate; omiterea procesului de spălare a mâinilor după utilizarea toaletei; utilizarea instrumentelor de mâncat/băut folosite în prealabil de o persoană infectată; sexul neprotejat (de orice formă – inclusiv oral şi anal).