Hepatita C, boală ce plasează România pe primul loc în UE

În prezent, în ţară, aproximativ 4.000 de persoane urmează un tratament împotriva hepatitei C, boală care plasează România pe primul loc în UE în ceea ce priveşte prevalenţa infecţiei cu virusul hepatitei C (VHC), iar alte 2.500 sunt pe listele de aşteptare în diferite judeţe, acolo unde sunt înregistrate cazurile. „La o prevalenţă de 3,4%, la o populaţie de 20 de milioane de locuitori, se consideră că avem aproximativ 700.000 de infectaţi la nivel naţional, din care, în ultimii 10 ani, prin diverse studii, pot spune că s-au descoperit cam 50.000”, a declarat managerul unei companii farmaceutice, Dan Cîrstea.

DE CELE MAI MULTE ORI, HEPATITA C NU ESTE DESCOPERITĂ DE PACIENŢI DEOARECE BOALA NU PREZINTĂ SIMPTOME CONCRETE, IAR CÂND ACESTEA AR PUTEA SĂ APARĂ, DIAGNOSTICUL ESTE DE CIROZĂ HEPATICĂ SAU CANCER HEPATIC

Pentru a descoperi hepatita C este nevoie de două analize fundamentale: determinarea transaminazei şi cea a anticorpilor antiVHC. „Este total nespecific. Ar trebui fiecare, dacă se simte mai obosit sau mai somnolent, să meargă să-şi facă analizele, dar astea se pun pe seama stresului, pe seama oboselii. Determinarea de transaminază nu este suficientă pentru că poţi să ai hepatită cu virus C şi să ai transaminază normală. Ar trebui efectuată şi această determinare de anticorpi antiVHC şi respectiv pentru virus B. Un screening la nivel naţional se pare că, totuşi, nu este cost eficient, dar, la un moment dat, dacă s-ar găsi resurse, eu zic că s-ar putea încerca”, a declarat, la rândul său, medic primar Medicină Internă din cadrul Institutului Clinic Fundeni Laura Iliescu. În ultima vreme, mai multe cazuri de hepatită C au fost întâlnite la tinerii care şi-au făcut piercinguri sau tatuaje, boala transmiţându-se foarte uşor prin sânge. Astfel că medicul a explicat că tinerii trebuie să aibă grijă atunci când vor să apeleze la aceste procedee. „În afară de asta, cabinetele stomatologice trebuie să fie sigure, la fel cabinetele de cosmetică, de manichiură şi pedichiură, nu sunt convinsă că peste tot se îndeplinesc condiţiile de sterilizare corecte. Dacă au cazuri în familie, soţul/soţia ar trebui să se testeze, femeile care vor să facă un copil ar fi util să-şi facă această determinare înainte să se hotărască să rămână însărcinate”, a spus dr. Iliescu. În urma un studiu realizat în anul 2007 şi extins apoi în anul 2009, s-a constatat că prevalenţa în anticorpi antiVHC a crescut de la 4,5%, la 7% la nivel naţional. „Deci ne menţinem între o prevalenţă medie spre mare. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sud-estul ţării, în Tulcea, chiar şi Constanţa, Giurgiu, Dâmboviţa, în Bucureşti mai puţin”, a spus medicul.