Hepatita C, principala afecţiune a celor care trăiesc în stradă

Hepatita, în special cea cauzată de virusul C, reprezintă principala afecţiune a copiilor şi tinerilor care trăiesc în stradă, 21% din totalul acestora afirmând că sunt infectaţi, iar 30% - că au şi HIV, rezultă dintr-un studiu prezentat de ”Salvaţi Copiii”. Studiul „Evaluarea fenomenului - copiii şi tinerii străzii” mai arată că 8% dintre cei care trăiesc în stradă spun că sunt sau au fost bolnavi de tuberculoză. ”Procentul creşte la 11% dacă vorbim de populaţia permanent în stradă şi scade la 4% în cazul celei temporar în această situaţie. Cele mai multe îmbolnăviri de tuberculoză le întâlnim în cazul categoriei de vârstă 19 - 25 de ani (acest fapt nu înseamnă că persoanele sub 18 ani nu sunt afectate, aproximativ 10 la sută dintre copiii care au răspuns la chestionare afirmând că au sau au avut în istoric un episod de tuberculoză)”, se menţionează în aceeaşi cercetare. Referitor la ponderea celor 21% infectaţi cu virusul hepatitei C, procentul urcă la 30% în cazul populaţiei aflate permanent în stradă. ”Infecţia cu virusuri hepatice este strâns legată de consumul de droguri pe cale intravenoasă, 54 la sută dintre consumatorii de etnobotanice şi 65 la sută dintre consumatorii altor droguri (de regulă heroină) afirmând că sunt diagnosticaţi cu această afecţiune. În mod evident, procentul celor care suferă de hepatită este mult mai mare, această categorie de populaţie neavând acces regulat la servicii medicale care să faciliteze diagnosticarea. Dintre persoanele care afirmă că sunt infectate cu virusuri hepatice, 30 la sută afirmă că sunt coinfectate cu HIV (aproximativ şapte la sută din totalul populaţiei)”, se mai arată în studiu. Iniţiatorii săi atrag atenţia că infecţia cu HIV afectează această populaţie de mai puţin timp, comparativ cu virusurile hepatice. La mijlocul anilor 2000, studiile ce analizau starea de sănătate a acestor copii şi tineri menţionau doar accidental infectarea cu virusul ce cauzează SIDA. La momentul cercetării, 9% din totalul eşantionului şi 13% dintre oamenii permanent în stradă au afirmat că sunt diagnosticaţi cu HIV, procentul urcând la aproximativ 30% în cazul consumatorilor de droguri injectabile. ”Spre deosebire de infecţiile cu virusuri hepatice, care caracterizau, de regulă, tinerii adulţi, infecţia HIV afectează (în cazul acestei populaţii) şi copiii (6% dintre persoanele cu vârsta între 14 şi 18 ani şi 1% dintre cele cu vârsta între opt şi 13 ani afirmând că au fost diagnosticate cu HIV). O explicaţie poate fi tendinţa de a înlocui substanţele inhalante („aurolacul“) cu aşa-numitele „droguri legale“ sau „etnobotanice“. De altfel, aproape 70% dintre persoanele seropozitive afirmă că au consumat/consumă etnobotanice pe cale injectabilă”, potrivit studiului.