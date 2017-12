Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), membră în Alianţa Mondială pe Hepatită, anunţă cea de-a treia ediţie a Conferinţei Naţionale a organizaţiei, ce va avea loc la Braşov, în perioada 22-23 septembrie 2011, tema acestei ediţii fiind „Hepatita, dintr-o întâmplare...”. „Continuitatea evenimentul se datorează interesului cetăţenilor din toată ţara pentru informare asupra bolilor hepatice în urma infecţiilor cu virusurile hepatitice de tip A, B, C, D, şi E, precum şi a complicaţiilor la care se poate ajunge dacă nu sunt ţinute sub control şi tratate”, susţin organizatorii. Tot ei cred că vor da valoare manifestării medicii specialişti care au acceptat să sprijine APAH-RO şi de această dată, venind din toate colţurile ţării pentru a oferi informaţii medicale corecte şi complete, în acest fel şi să răspundă întrebărilor celor prezenţi în sala de conferinţă. Evenimentul se va bucura de prezenţa a peste 20 de specialişti, printre care prof. dr. Mircea Diculescu (preşedintele Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie), conf. dr. Adrian Goldiş (Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie Timişoara), dr. Gabriel Moraru (preşedintele Colegiului Medicilor Braşov), dr. Marius Tănasă (Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov). Alături de pacienţi, susţinători ai acestora şi familii, sunt binevenite să asiste la prezentări şi persoanele cu profesii cu risc, precum cadre sanitare şi angajaţi în saloane de înfrumuseţare, participarea fiind gratuită. „Scopul acestei conferinţe este nu doar pentru a analiza problemele pe marginea tematicii propuse, ci şi crearea unei legături tot mai strânse între pacienţi şi medici. Astfel, cei interesaţi vor avea prilejul să afle o serie de informaţii utile despre bolile hepatice, fiind prevăzută şi abordarea problematicii sub aspectul corelaţiei dintre hepatită şi alte afecţiuni, precum hemofilia şi talasemia, a coinfecţiilor hepatitice, posibilelor complicaţii, dar şi despre accesul la tratament sau rolul asociaţiilor de pacienţi în viaţa societăţii”, menţionează organzatorii.