Hepatitele B, C şi D fac ravagii în rîndul populaţiei, iar datele statistice nu sînt deloc îmbucurătoare. Epidemiologii estimează că Europa se va confrunta cu o creştere semnificativă a cazurilor de hepatită B în viitorul apropiat, în fiecare an un milion de persoane fiind infectate cu virusul care provoacă boala. În ceea ce priveşte situaţia din România, nu există studii epidemiologice, dar există date ca urmare a testelor făcute românilor plecaţi în Spania şi Italia, a declarat prof. dr. Mihai Voiculescu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului (ARSF). Specialistul a menţionat că prevalenţa hepatitei C este de aproximativ 6% iar a hepatitei B - de 6-7%, faţă de 8-12%, cît era în urmă cu cîţiva ani, scăderea în cazul hepatitei B datorîndu-se programului de vaccinare. Şi totuşi, prof. dr. Voiculescu a reliefat că trebuie să mai treacă 20 de ani pînă cînd va scădea şi numărul persoanelor afectate de cancer hepatic. Preşedintele ARSF a explicat că dintre cei afectaţi de virusul hepatitic C, 80% cronicizează, iar dintre cei cu virus hepatitic B - 6%. Pe de altă parte, foarte puţine persoane sînt diagnosticate cu aceste boli şi mult mai puţine beneficiază de un tratament. Prof. dr. Voiculescu a spus că nu pot fi trataţi toţi pacienţii, acest lucru nefiind posibil nicăieri în lume din cauza costurilor foarte mari. Astfel, tratamentul pentru un pacient cu virus B costă 450 euro pe lună, iar pentru un pacient cu virus hepatitic C - 120 de dolari pe lună.

Mai mulţi bolnavi la Spitalul de Boli Infecţioase

Purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa, dr. Roxana Cernat, a declarat că unitatea sanitară are în evidenţă un sute de bolnavi cu hepatite B,C, dar şi D. „Nu pot spune cu exactitate care este cifra bolnavilor, însă pot să spun că numărul pacienţilor cu hepatite este foarte mare comparativ cu perioadele trecute. În ultima vreme, de exemplu, ne-am confruntat cu un număr mare de bolnavi cu hepatite B şi C. Bolnavii cu HIV sînt de regulă diagnosticaţi şi cu virusul hepatitei B”, a mai spus dr. Cernat. Bolnavii sînt în evidenţele medicilor şi urmează cu mare atenţie tratamentele recomandate de aceştia.

La Spitalul de Urgenţă, tot mai multe persoane cu ciroză sau cancer hepatic

În multe dintre situaţii, medicii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa se văd nevoiţi să pună diagnostice crunte bolnavilor. „Am diagnosticat un număr foarte mare de bolnavi direct cu ciroză sau cancer hepatic. Au trecut de faza acută a bolii, după care şi de faza cronică. Au pus toate semnele bolii pe seama oboselii, a stresului, astfel că au ajuns la doctor mult prea tîrziu, cînd hepatita a dat în ciroză sau cancer”, a explicat dr. Stoian. Pe de altă parte, medicul a spus că la SCJU au fost diagnosticaţi foarte mulţi bolnavi cu hepatită B plus D. „N-au ştiut că sînt bolnavi şi au stat aşa mai bine de zece ani. Timpul a trecut iar boala s-a cronicizat, apărînd complicaţiile. Bolnavii beneficiază de tratamente extrem de scumpe, preţurile fiind suportate de către Casa de Asigurări de Sănătate”, completează purtătorul de cuvînt. Din păcate, Ministerul Sănătăţii Publice nu poate deconta analizele tuturor românilor care doresc să afle facă sînt sau nu purtători de viruşi. „Costurile ar fi mult prea mari, în cazul unui singur bolnav analizele putînd să coste chiar şi 100 de lei”, explică purtătorul de cuvînt. Medicul susţine că şi la Constanţa specialiştii respectă cu mare stricteţe ghidurile de tratament adaptate celor europene. Hepatita cronică B va fi unul dintre subiectele care vor fi dezbătute cu prioritate la al 18-lea Congres Naţional de Hepatologie de la Bucureşti ce se va desfăţura în perioada 19-20 septembrie.