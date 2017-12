Herghelia de la Mangalia ar putea fi exploatată în scop turistic

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a vizitat, sîmbătă, herghelia de la Mangalia, despre care a spus că este posibil să primească finanţare pentru includerea ei în parcul western, proiect al municipalităţii din Mangalia de revigorare a turismului în sudul litoralului. Cu ocazia vizitei la herghelie, Udrea a aflat că există mai multe culori pentru rasa pur sînge arab: roibul, dereşul, murgul şi calul bălan. Şeful hergheliei, Constantin Ancuţa, i-a prezentat ministrului şi caii scoşi la vînzare, cel mai scump valorînd 4.000 de euro. Directorul hergheliei a explicat şi secretul vînzării de cai: \"Ca să pui ceva în valoare, ca la maşini, trebuie să faci showroom. Trebuie să faci spectacol\". În timp ce vizita herghelia, Elena Udrea s-a întîlnit cu Loredana Groza şi, împreună, au asistat la defilarea unor cai pur sînge arab. La finalul vizitei, Udrea a declarat că intenţionează să introducă în circuitul turistic hegheliile, inclusiv pe cea de la Mangalia. Ancuţa a afirmat că pentru a putea fi exploatată turistic, herghelia de la Mangalia are nevoie de o investiţie în hipodrom şi de promovare. \"Hergheliile pot fi un produs turistic. Avem în vedere o iniţiativă comună cu Ministerul Agriculturii pentru a exploata hergheliile în scop turistic\", a continuat ministrul Turismului. Ea a arătat că turiştii de pe litoral ar putea vizita herghelia de la Mangalia pentru echitaţie sau spectacole cu cai. \"Administraţia locală din Mangalia solicită sprijinul Ministerului Turismului pentru a face un parc western aici. Au un hipodrom foarte mare, dar este nevoie de finanţare. Ministerul are nişte fonduri pe care le va direcţiona în funcţie de amploarea şi de posibilele rezultate ale proiectelor. Parcul western de la Mangalia ar putea fi unul dintre proiectele care va primi finanţare\", a spus Udrea. Ea a menţionat că Ministerul Turismului va sprijini financiar herghelia dacă raportul autorităţilor locale arată că aceasta poate fi exploatată turistic. Herghelia de la Mangalia este administrată de Ministerul Agriculturii şi are 316 cai din rasa pur sînge arab. Înainte de a pleca de la herghelie, deşi a spus că îi este teamă, Udrea s-a urcat, totuşi, pe un cal. Pe parcursul celor cîteva minute de echitaţie, Udrea a fost sfătuită de către şeful hergheliei să ţină \"umerii drepţi şi pieptul înainte\". După ministrul Turismului, pe acelaşi cal s-a urcat şi Loredana Groza, pentru o scurtă plimbare. După vizita la herghelie, Elena Udrea a participat la lansarea programului „Liber la scăldat”, în Portul Turistic Mangalia. Potrivit afirmaţiilor primarului Mangaliei, Claudiu Tusac, serviciul de salvamar va fi dotat, începînd din această vară, cu echipamente moderne, bărci cu motor şi personal specializat, instruit pentru diverse acţiuni de salvare şi monitorizare. “Această schimbare era necesară deoarece diversificarea posibilităţilor de agrement pe mare a determinat îndepărtarea salvamarilor de limita ţărmului“, a declarat Tusac. Udrea s-a plimbat, timp de 15 minute, pe mare, cu una dintre şalupe, flancată de alte bărci salvamar.