Herghelia Mangalia ar putea rămîne fără furaje

Se anunţă o iarnă grea pentru caii Hergheliei Mangalia. Complexul are o suprafaţă totală de 588,94 de hectare, dintre care doar 70,94 de hectare găzduiesc clădirile administrative, grajdurile şi padocurile. Restul de 518 hectare sînt folosite pentru cultivarea furajelor necesare hrănirii celor 316 cai pur sînge arab pe care îi deţine complexul. Recolta obţinută într-un an trebuie să ajungă pînă anul următor. Dacă în 2008 angajaţii Hergheliei au strîns 1.200 de tone de furaje, anul acesta se anunţă mai „zgîrcit” din acest punct de vedere. „Din cauza secetei din ultima perioadă, se pare că producţia noastră de furaje nu va fi de ajuns pentru a asigura hrana cailor pînă la anul. Din recolta anului trecut, mai avem doar cîteva zeci de tone de furaje, iar pînă în prezent am strîns 300 de tone de furaje”, a declarat şeful Hergheliei Mangalia, ing. Constantin Ancuţa, precizînd că speră ca previziunile sumbre referitoare la recolta din acest an să nu se adeverească. În cazul în care vara va continua să fie la fel de secetoasă, iar recoltele viitoare vor fi compromise, conducerea va cere ajutorul celorlalte herghelii din ţară. „Avem o colaborare foarte bună cu celelalte direcţii silvice din ţară (fiecare herghelie se află în administrarea direcţiei silvice din judeţul respectiv) şi ne vor ajuta în cazul în care vom avea probleme, trimitîndu-ne surplusul de furaje recoltate”, a adăugat ing. Constantin Ancuţa.