Herghelia Mangalia, la prima cursă de anduranţă din istorie

Moment special sâmbătă, la Herghelia Mangalia, unde s-a desfăşurat prima cursă de anduranţă din istoria crescătoriei de cai pur sânge arab din sudul Dobrogei. Redeschisă în luna august, după ce Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Mangalia şi Romsilva (n.r. - administratorul tuturor hergheliilor de stat din România) au investit peste două milioane şi jumătate de lei în lucrări de modernizare a grajdurilor, aleilor şi căilor de acces din hipodrom şi a echipamentelor, Herghelia Mangalia devine astfel un pol de interes pentru toţi pasionaţii sportului ecvestru.

Organizată de Asociaţia Crescătorilor de Cai din Dobrogea “Hippontica”, sub egida Federaţiei Ecvestre Române, proba de 30 km de anduranţă desfăşurată sâmbătă a adunat la start unsprezece concurenţi. Cei 30 km ai traseului au fost împărţiţi în două etape de câte 15 km, după prima dintre ele concurenţii fiind obligaţi să revină la start pentru o scurtă perioadă de refacere. La final, prima cursă de anduranţă din istoria hergheliei a fost câştigată de Dragoş Pistol şi calul său, Nedjari XII-17. „Am participat cu acest cal şi la probe de 40 km. Sper să se organizeze curse şi pe distanţe mai mari”, a declarat, la final, câştigătorul. La concurs a luat startul şi o concurentă în vârstă de numai 14 ani, Cristina Pintea, aflată la prima experienţă de acest gen. „A fost foarte obositor, dar m-am pregătit în ultimele două săptămâni pentru a rezista în această probă. Cea mai dificilă parte a traseului a fost pe arătură, unde caii au fost destul de obosiţi”, a precizat tânăra concurentă.

Preşedintele Asociaţiei “Hippontica”, Aurel Nănescu, mărturisea că acest gen de eveniment este doar startul unor curse care vor transforma Herghelia Mangalia într-un punct extrem de interesant pentru judeţul Constanţa. „A fost o cursă oficială de calificare de 30 km sub egida Federaţiei Ecvestre Române, iar pentru anul viitor avem în program cel puţin alte două curse de anduranţă pentru care am făcut demersul necesar de a fi introduse în calendarul competiţional. Ne bucurăm că am reuşit să realizăm această cursă de anduranţă după mult timp şi sperăm ca în continuare să putem face faţă aşteptărilor tuturor iubitorilor de cai pentru organizarea şi altor concursuri, de atelaje, de obstacole, de galop, anduranţă”, a declarat Nănescu.