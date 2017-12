Herghelia Mangalia va trece cu bine peste iarnă

Începutul toamnei aduce veşti bune pentru reprezentanţii Hergheliei Mangalia. În ciuda previziunilor sumbre din mijlocul acestei veri, recolta pe acest an este suficientă pentru a asigura hrana celor 316 cai pur sînge arab pe care îi deţine complexul. „Am recoltat, în urma campaniei de toamnă, 2.000 de tone de furaje. Sperăm să ne ajungă pentru a trece cu bine iarna”, a declarat şeful Hergheliei Mangalia, ing. Constantin Ancuţa. În 2008, în campania de toamnă, au fost recoltate 1.200 tone de furaje, cu ajutorul cărora a fost asigurată hrana cailor peste iarnă. „A fost şi iarna mai blîndă. Anul acesta au fost perioade cînd, din cauza secetei prelungite, am crezut că nu vom obţine o recoltă bună. Din fericire, ploile din ultimele luni ne-au ajutat foarte mult”, a precizat ing. Constantin Ancuţa. În perioada următoare vor fi pregătite pentru semănat 200 de hectare, dintre care 130 vor fi cultivate cu orz de toamnă şi 70 cu borceag de toamnă. În cazul în care producţia de furaje din acest an nu va reuşi să acopere nevoile cailor peste iarnă, conducerea complexului a explicat că va cere ajutor celorlalte herghelii din ţară. Reamintim că Herghelia Mangalia deţine 588,94 de hectare, dintre care 518 sînt folosite în scopuri agricole. Complexul se află în administrarea Direcţiei Silvice Constanţa (fiecare herghelie de stat din ţară este administrată de direcţia silvică pe raza căreia se află), aceasta fiind subordonată, la rîndul ei, Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva.