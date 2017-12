Herpesul, un semn că imunitatea este în… “piuneze”

Herpesul, aşa cum este cunoscut în popor, este un prim semn că organismul este slăbit, că sunt probleme de imunitate, că organismul suferă din cauza stresului, a oboselii, explică specialiştii. Herpesul este o infecţie virală produsă de virusul Herpex Simplex. Sunt incriminate două tulpini ale acestui virus - Herpex Simplex I (care este întâlnit la gură sau nări) şi Herpex Simplex II (zona genitală), localizările nefiind, însă,”bătute în cuie”. Problema este că virusul, odată intrat în organism, potrivit studiilor de până acum, nici că mai iese. Herpesul dă bătăi de cap în special în perioade de febră, de stres, în perioada menstruaţiei şi, nu în ultimul rând, în perioadele de slăbire a sistemului imunitar. Cât priveşte tratamentul, specialiştii au ajuns la concluzia că nu există tratament care să vindece complet infecţia herpetică, ci doar să acţioneze la suprafaţa leziunilor. Aşa că cel mai bine este ca persoanele care au avut ghinionul să se aleagă cu infecţia să prevină apariţia herpesului. Cum? În primul rând, spun medicii, se impune păstrarea unei imunităţi de „fier”. Alimentaţia este extrem de importantă, dar şi odihna. Specialiştii sunt de părere că funcţionarea corespunzătoare a sistemului este compromisă după consumul de zahăr întrucât interferează absorbţia de vitamina C. Se recomandă consumul de vitamina C, ea fiind un nutrient esenţial. Printre legumele care conţin vitamina C precizăm: pătrunjelul, legumele cu frunze verzi, broccoli, conopida, ardeii şi, nu în ultimul rând, roşiile. Şi fructele sunt excelente, „vedete” în ceea ce priveşte cantitatea de vitamina C fiind: lămâile, portocalele, afinele, merele, perele etc. De asemenea, sunt ideale şi rădăcinoasele: cartofii, sfecla, morcovii, păstârnacul sau ceapa. Dar nu este suficient pentru a avea un organism sănătos. Se ştie că un organism odihnit este şi mai rezistent. Sunt necesare aproximativ 7-8 ore de „somn” pe noapte. La toate acestea se adaugă şi o igienă corespunzătoare a mâinilor. Minuni face şi sportul. Activitatea fizică moderată efectuată regulat ajută la întărirea sistemului de aparare a organismului. De asemenea, sportul se recomandă şi pentru buna funcţionare a sistemului cardiovascular şi pentru reducerea stresului. Sunt studii care arată că deficitul de zinc este unul din cele mai comune afecţiuni nutriţionale în rândul adulţilor, mai ales al vegetarienilor. Lipsa zincului din organism poate creşte riscul apariţiei infecţiilor în organism.